La dolorosa pérdida de Brenda Asnicar: "Te tengo tatuado en el alma"

Embed - Brenda Asnicar on Instagram: "Bandi de mi alma, 9 años… Menos mal que existe la música, las caricias y los besos. Porque las palabras nunca fueron suficientes para demostrarte el amor que te tengo. Voy a extrañarte en todo momento, porque viniste a enseñarme que nunca hay que dejar de luchar, porque no importaba la gravedad de lo que te pasaba a vos, siempre con tu fortaleza demostraste que se puede. Me diste todo el amor que tenías, fuiste quien me acompañó en mis momentos más dificiles. Un día me viste llorando, te acercaste y me secaste las lágrimas con tu patita, Ese día entendí lo especial que es tu ser, no querías verme triste, siempre pendiente. Por suerte lo tengo filmado porque es difícil de creer (sobretodo para quienes no te conocieron personalmente) En un sueño hace pocos días me hiciste saber que querías que el día que te tocará abandonar tu cuerpo físico, querías que te cantara. Así que suavemente mientras te llenaba de amor ayer, te canté #EverythingsHarder… esa canción que escribimos con @agus.laudi Lo más impresionante es que vos estuviste en todo el proceso de creación de estas canciones y jamás imaginé que al cantártela a vos iba a cobrar mil veces más sentido cada una de las frases de la canción. Siempre mejoraste todo, “Bandido Luchador Jon Snow” a donde vas dejas tu halo de luz e irradias amor. Y es por eso que ahora todo se vuelve más difícil (tal cual dice la canción) porque aunque sé que estás, voy a extrañar no tenerte al lado mío mientras escribo canciones, cuando desayuno, cuando trabajo, básicamente todo el tiempo, porque vos y yo somos uno. Todo es más difícil sin vos pero irónicamente es hermoso porque todo este dolor es equivalente al amor profundo que me diste. Mi antídoto salvador serán los recuerdos que tenemos juntos y poder conectar con todo lo que me hiciste sentir a tu lado. Gracias Bandi, porque juntos encontramos la llave para abrir las puertas del amor infinito y la eternidad. Mi nuevo desafío será crear o encontrar esa poesía que sea un hechizo para que vuelvas a permitirme el honor de vivir junto a vos, y si es posible hasta el fin de mis días. Te tengo tatuado en el alma." View this post on Instagram A post shared by Brenda Asnicar (@basnicar)

