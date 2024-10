La drástica decisión de Julián Serrano tras recibir fuertes burlas en X

A raíz de ese tuit, fue blanco de burlas y hasta insultos, por lo que siguió sumando leña al fuego, cruzando a sus detractores. “¿A ustedes les parece bien insultar en masa en el día de su cumpleaños a una persona? Así está la sociedad”, se quejó.

El influencer varias veces generó polémicas en las redes sociales por publicaciones controvertidas, pero esta vez parece que no se aguantó las respuestas y anunció que abandona Twitter.

"Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacia nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X", escribió este domingo.

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacia nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón.

Me voy de… pic.twitter.com/MiJ1oGiSin — Julián Serrano (@JulianSerrano01) October 20, 2024

Las reacciones en X a los posteos de Julián Serrando

Luego de los descargos que realizó Julián Serrano tras recibir varias críticas y burlas, los comentarios de los usuarios de X fueron lapidarios e irónicos, una vez más.

“Julián, hace 80 años trabajás en el internet, ya sabés cómo funciona. Con lo que subiste te regalaste, a la gente le dio risa, no es para tanto, abrazo”, “A ustedes les parece bien que Liam Payne se mató en el día de cumpleaños de Julián Serrano” y “¿A vos te parece ser autorreferencial con la muerte de otra persona? ¿Hacerlo en el día de su fallecimiento? Así está la sociedad hoy en día (los que te consumen)” fueron algunos de los mensajes.