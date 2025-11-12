Luzu TV se sumó a la burla de Olga por la entrevista caída a la China Suárez: mirá el desopilante video
Fede Popgold, de "Patria y familia", fue el encargado de encabezar un divertido momento al aire del canal de streaming que dirige Nico Occhiato.
Como era de esperarse, todos acabaron riéndose de los caprichos de la China Suárez. Luego de que Migue Granados parodiara en Olga una "entrevista a la China", Luzu TV decidió hacer lo suyo para burlar lo sucedido con la actriz, que se encuentra en el país para presentar la nueva serie que protagoniza.
En este sentido, Fede Popgold encabezó un sketch sentado frente a una joven, mientras el graph indicaba "exclusivo entrevista con la china". Con lentes negros y su casaca de Huracán, el panelista comenzó: "Bueno, se habló un montón las últimas 24 horas, todos los canales de televisión hablando de esto, de la nota, que sí, que no, que la China, que Leuco, que Occhiato, que Yanina Latorre... nada, yo me quería sacar las gafas, porque está bueno mirarte directamente a los ojos. Te quiero agradecer realmente por que estés acá, porque entiendo que para vos es difícil hablar un montón de cosas", inició la parodia en burla a la actriz.
"Pero bueno, sos la palabra más buscada y para nosotros nos suma un montón que estés hoy acá en 'Patria y Familia'. Te juro que hablo y me emociona que estés acá, en serio te digo. Muchas gracias, en serio, en serio, gracias, me siento honrado, con los chicos lo hablábamos recién... de que nos hayas elegido. Cami Mayan no puede creer que estés hoy acá, ella te ama, es súper admiradora tuya de tu carrera", siguió.
Y añadió: "Yo lo primero que te quiero preguntar es cómo estás", dijo, y obtuvo una rápida respuesta de la entrevistada. "Yo estoy muy bien, muy contenta de estar acá", respondió una joven argentina con padres oriundos de China. "¿Conocías Luzu?", siguió Fede, a lo que la chica contestó: "Obvio, ¿cómo no lo voy a conocer?".
Luego, se dio un intercambio donde "la china" aseguró que de Luzu le encantan los conductores y halagó puntualmente a Fede Popgold, quien la entrevistaba. También señaló que le gusta la sección de entrevistas y reveló de dónde proviene: "Un lugar del sur de China que se llama Fujian. La mayoría que tiene supermercados viene de ahí, como que históricamente es la zona más pobre. Mis papás se vinieron más o menos en el año 90, más o menos. Argentina era un país con mucho potencial, aunque no lo crean".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario