Video: la burla de Migue Granados al aire por la entrevista frustrada a la China Suárez

Durante la última emisión de Soñé que volaba, el ciclo de Migue Granados en Olga, se vivió un momento tan desconcertante como comentado. Todo comenzó cuando el programa insinuó en redes sociales que la actriz China Suárez podría presentarse por sorpresa en el estudio. El rumor se propagó rápidamente y generó una ola de comentarios en X, donde usuarios especularon sobre un posible “mano a mano” entre Granados y la actriz.