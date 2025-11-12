Video: la burla de Migue Granados al aire por la entrevista frustrada a la China Suárez
El conductor de "Soñé que volaba" aprovechó el revuelo en redes y presentó una parodia en vivo. En lugar de Eugenia China Suárez, apareció en el estudio una joven oriunda de China.
Durante la última emisión de Soñé que volaba, el ciclo de Migue Granados en Olga, se vivió un momento tan desconcertante como comentado. Todo comenzó cuando el programa insinuó en redes sociales que la actriz China Suárez podría presentarse por sorpresa en el estudio. El rumor se propagó rápidamente y generó una ola de comentarios en X, donde usuarios especularon sobre un posible “mano a mano” entre Granados y la actriz.
Ya en el aire, Migue hizo referencia al revuelo que había provocado el posteo. “Acá nos bancan hagamos lo que hagamos. Ayer se armó un lore bárbaro en Twitter. Un tuit que pusimos haciendo un chiste como ‘cancelada’”, comentó entre risas, en alusión al mensaje que había encendido las expectativas.
Su compañera Gimena Accardi fue la primera en marcar distancia: “Al pedo eso, no me gustó a mí”, dijo, sin vueltas. Granados respondió: “Quería hacerlo mano a mano conmigo, si a ustedes no les jode…”, dejando en claro que preparaba algo diferente.
En ese momento, Lucas Fridman agregó: “En las notas íntimas pasan cosas que cuando somos cinco preguntando no pasan”, anticipando que el clima cambiaría. Segundos después, el conductor quedó solo en el estudio, mientras el resto del equipo se retiraba para dejarlo frente a cámara.
La expectativa era máxima. Con tono solemne, Migue esperó a su “invitada” y entonces se abrió la puerta: no era Eugenia Suárez, sino una joven oriunda de China, presentada simplemente como tal. El juego de palabras se volvió el remate de la broma.
El sketch duró pocos minutos, pero bastó para que el clip se multiplicara en redes y generara una catarata de reacciones. Algunos usuarios celebraron el humor absurdo del momento, mientras otros señalaron que la situación podía prestarse a confusiones o malentendidos.
