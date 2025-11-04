La drástica decisión de Marcos Giles en medio de rumores de romance con Ángela Torres
El influencer hizo un cambio inesperado y fue detectado rápidamente por los usuarios de las redes sociales.
Desde hace varias semanas, Marcos Giles y Ángela Torres comenzaron a ser los protagonistas de un fuerte shippeo en las redes sociales. Es que después de que Ángela Torres le pusieran fin a su relación con Rusherking, a quien trató de tacaño, se sumó a Nadie Dice Nada, programa de Luzu TV y allí se dio un acercamiento con el influencer.
A medida que fueron pasando los días, ambos se mostraron juntos en diferentes oportunidades y hasta se tiran picantes indirectas. Sin embargo, el vínculo no termina de prosperar y los fanáticos no pueden más con la ansiedad y las ganas de que confirmen la relación.
En los últimos días, parece que todo comenzó a avanzar y los internautas notaron un inesperado cambio en las redes sociales de Marcos, lo que alimentó las versiones de romance con la cantante.
Lo que sucedió es que Giles modificó el nombre de su cuenta de Instagram. Antes, él tenía "El Mito", apodo por el que es conocido, pero ahora lo sacó y se puso "Marcos". Esto para sus seguidores es una clara señal de que su vínculo con Ángela va en serio por lo que decidió hacer esa modificación.
"Marcos Giles modificó su nombre en Instagram, reemplazando "El Mito" por "Marcos", escribió la cuenta fandom @marcosgilesinfo, acompañada de las capturas correspondientes del cambio.
En cuestión de minutos, esto tuvo una gran repercusión y los comentarios sobre esto no tardaron en aparecer. "Qué lindo presenciar la evolución de un "mujeriego" a ser material para novio. Toca bancar", "Se terminó una era", "Tener pareja te civiliza, endereza y te motiva a que debés mejorar tanto física, mental y económicamente" y "Se terminó el prime más largo de las historia", fueron algunas de las respuestas que se pueden ver en X, ex Twitter, sobre este tema.
