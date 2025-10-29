Reapareció Rusherking luego que Ángela Torres lo tildara de tacaño: "Se dio cuenta..."
Algo alejado de la música, el ahora gastronómico regresó a la escena mediática luego que su ex lo tratara de tacaño.
Mientras intenta retomar el camino de la música, Rusherking volvió a ser noticia, no por alguna acusación de parte de sus ex parejas, sino por abrir un restaurante de pasta en Palermo.
Este miércoles, el artista recibió a Intrusos para charlar del nuevo emprendimiento gastronómico, pero también no evitó tocar algunos temas polémicos, como el fin de su relación con Ángela Torres.
En la últimas semanas, la integrante de Nadie dice Nada, programa de Luzu TV, reveló que durante su relación con Rusher había algunas diferencias económicas y lo trató de tacaño.
“No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera, me shockeó la forma en la que lo dijo, porque me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida”, comenzó diciendo.
Y, siguió: “De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio cada vez que me voy de viaje o tengo un compromiso incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado lo doy todo. Aprendí a dejar de defenderme de todo lo que dicen porque si no me vuelvo loco”.
“Yo no me daba cuenta de que sufría eso, creo que no lo estaba. Yo siempre, si estoy de novio y me doy cuenta que tengo otras posibilidades económicas, no soy un hijo de put... que le va a decir a la otra persona: ‘Che, tenés que pagar esto, esto y aquello’", comentó.
Para cerrar dijo: "Yo siempre cuando salgo con mis amigos, los invito yo, cuando estoy enamorado de novio, los invito, no tengo problema en mi forma de ser. Le mandé un mensaje después de que dijera eso, pero no me contestó. Para mí se dio cuenta de que se equivocó y bueno...”
