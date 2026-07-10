La denuncia que sacudió a la influencer Geraldine Mayer: su hijo reveló una infancia llena de maltratos

Uno de los episodios que recordó con mayor dolor ocurrió cuando tenía 13 años. Según relató, una frase de su madre quedó marcada en su memoria: “La frase que me quedó marcada para siempre fue ´nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos´. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida", contó.

El duro relato de Tomás Cataldi sobre los momentos que atravesó

En otro tramo del video, el joven habló sobre una etapa de extrema angustia emocional y contó cómo fue recibido su pedido de ayuda. "En base a eso quise intentar mi fuiiiii (hace el gesto de quitarse la vida) y en base a eso me dijeron que estaba loco, que estaba enfermo, que me tenían que internar, que tenía que ir a un psiquiátrico. En vez de decirme eso, me podrían haber preguntado si era feliz o cómo estaba. Nada más simple que eso", relató.

Además, Cataldi recordó situaciones vinculadas a la alimentación y aseguró que durante su adolescencia atravesó momentos en los que sentía que no podía comer. "Otra cosa que me pasaba es que no me podía alimentar porque no me dejaban comer. Iba todos los días dos horas al gimnasio y cuando volvía, no podía comer porque la respuesta de mi mamá era que la cocina ´cerraba a las dos de la tarde´”. Según agregó, cuando intentaba cocinar algo por su cuenta, “era gritos por todos lados y muchas cosas más".

El joven también afirmó que cuenta con conversaciones y mensajes que respaldarían parte de su relato. “No tengo tanto material, pero tengo conversaciones, chats, WhatsApp, todo”, señaló. En esa línea, también hizo referencia a un episodio de violencia física que atribuyó a su padre: “Una vez estaba en mi cuarto, llorando, le dije a mi padre ´no quiero hablar con vos, necesito estar solo´ y su respuesta fue cagarme a trompadas”.

El mensaje de Tomás sobre la imagen en redes sociales

Hacia el final de su publicación, Cataldi dejó una reflexión sobre la diferencia entre lo que se muestra públicamente y las situaciones que pueden permanecer ocultas.

“Quiero decirles que no todo lo que ven redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos donde aparecíamos mi hermana y yo aparentando tener una hermosa y perfecta familia", expresó.

El testimonio del joven generó una fuerte repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre las imágenes de perfección que suelen difundirse en plataformas digitales y las historias personales que pueden existir detrás de esas publicaciones.