La Voz Argentina: cuándo será la gran final

El reality entró en etapas decisivas y falta poco para que se conozca al gran ganador de esta edición.

La Voz Argentina logró conquistar al público y avanza a paso firme cosechando buenos números de rating. A medida que pasan los días, el reality de Telefe va habilitando nuevas etapas.

Todo comenzó con Las Batallas, luego Los Knockuts y ahora se encuentran en la etapa de Playoffs. En este recorrido, muchos participantes quedaron en el camino, mientras que otros lograron avanzar y sueñan con ganar el concurso.

Este domingo, la gente comenzará a jugar su papel y deberá votar a los mejores de cada equipo para que puedan seguir con su sueño intacto. Una vez que esto se defina, La Voz avanzará a los shows en vivo, en los cuales la gente que sigue el programa vota por sus favoritos.

Los más votados avanzan a semifinales y, finalmente, a la gran final, donde se elegirá al ganador de la temporada. Esto sin dudas genera una gran expectativa, ya que aquellos fanáticos del programa eligieron a sus favoritos.

Nico Occhiato, conductor de La Voz Argentina.

Cuándo será la final de La Voz Argentina

Teniendo en cuenta las instancias que faltan disputarse, se especula con que La Voz Argentina tenga su gran final a fines de septiembre o principios de octubre. La fecha exacta se informará cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas.

