La Voz Argentina: cuándo será la gran final
El reality entró en etapas decisivas y falta poco para que se conozca al gran ganador de esta edición.
La Voz Argentina logró conquistar al público y avanza a paso firme cosechando buenos números de rating. A medida que pasan los días, el reality de Telefe va habilitando nuevas etapas.
Todo comenzó con Las Batallas, luego Los Knockuts y ahora se encuentran en la etapa de Playoffs. En este recorrido, muchos participantes quedaron en el camino, mientras que otros lograron avanzar y sueñan con ganar el concurso.
Este domingo, la gente comenzará a jugar su papel y deberá votar a los mejores de cada equipo para que puedan seguir con su sueño intacto. Una vez que esto se defina, La Voz avanzará a los shows en vivo, en los cuales la gente que sigue el programa vota por sus favoritos.
Los más votados avanzan a semifinales y, finalmente, a la gran final, donde se elegirá al ganador de la temporada. Esto sin dudas genera una gran expectativa, ya que aquellos fanáticos del programa eligieron a sus favoritos.
Cuándo será la final de La Voz Argentina
Teniendo en cuenta las instancias que faltan disputarse, se especula con que La Voz Argentina tenga su gran final a fines de septiembre o principios de octubre. La fecha exacta se informará cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas.
