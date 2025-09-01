El gran gesto de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: "Te puede ayudar"

Cuando todo parecía que eran palabras de aliento y felicitaciones, llegó la sorpresa. "Tal vez deberías haberte dado cuenta que vos también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía y me aparecías en todos lados. Así que veo que sos una persona que usa mucho el celular y me nació, de todo corazón, regalarte un celu", lanzó ante el resto de los presentes que no entendía lo que estaba pasando.

"Es para que puedas hacer los videos con más calidad y la gente te vea, con toda. Realmente se que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas. Te quiero", cerró el cantante, haciendo que Nicolás no pueda contener las lágrimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1962331313072943451&partner=&hide_thread=false Nicolas Behringer es el primer salvado de la gente y recibió un regalo de Luck Ra #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/Y1IZ6axN7s — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 1, 2025

ASÍ QUEDÓ EL TEAM LUCK RA DESPUÉS DE LOS PLAYOFFS