La dura confesión de Nicole Neumann tras ser mamá: "Mucho llorar"

Nicole Neumann habló de el postparto. De su cuerpo, la lactancia y demás situaciones que viven las madres tras parir. ”Todavía no volví a mi peso de antes del embarazo, pero me faltan dos kilos y medio a pocos meses después de mi embarazo. Pero la verdad no me ocupé tanto, no entrené enseguida, empecé muy de a poquito, porque además amamantaba cada dos horas y encima se me saltaron unos puntitos, así que no me cargué con nada", contó en relación a su cuerpo.