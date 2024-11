La dura respuesta de Pablo Echarri a Aníbal Pachano por la SAGAI: qué le dijo

pachano echarri

Qué le contestó Pablo Echarri a Aníbal Pachano y Ramiro Marra

Este viernes, Pablo Echarri, tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), respondió enérgicamente a las acusaciones de Ramiro Marra, político de La Libertad Avanza. A través de un extenso mensaje en Twitter, Echarri aclaró varios puntos relacionados con el funcionamiento de la entidad, que se encarga de recaudar y distribuir los derechos intelectuales de actores, actrices, bailarines e intérpretes de voz.

El actor comenzó su respuesta de forma tajante: "Imbécil, Pachano no puede comprender (o no quiere) desde hace varios años que Sagai NO PAGA derecho de imagen, paga derecho de intérprete y en su trabajo con Tinelli nunca interpretó ningún personaje, hace de él mismo, me seguís? No te vayas, hay más…", señaló Echarri, desafiando las acusaciones.

Además, el reconocido artista añadió: "Te paso la certificación internacional de Bureau Veritas (Norma ISO 9001: 2015) que nos hacen desde hace 18 años para que puedas confirmar en qué nivel de gestión y liquidación de derechos está la entidad. Igual no te vayas que sigo", continuó, refiriéndose a los procesos de validación que realiza la entidad.

Para dar por finalizado su descargo, el actor apuntó fuertemente a Marra: "Pachano es un pobre tipo al que le tiran de la lengua y sale resentimiento, pero vos sos peligroso porque junto con tus secuaces están llevando a la Argentina y su gente al retroceso y al nivel de pobreza más grande de la historia. Disfrutá del verano".

