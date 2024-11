Aníbal Pachano, furioso con Pablo Echarri por una deuda: "Es un ordinario"

"Es el que maneja SAGAI, maneja la plata nuestra. de la imagen. (La entidad) paga las imágenes y a mí no me paga", sentenció el coreógrafo en "Oveja negra".

"Yo me entero como mucha gente se entera, que hay un problema con un doblador que no cobraba los derechos que se habían pagado, que habían recaudado estos señores, que es SAGAI. Ése es el problema: se les terminó el circo porque a todos se les cayó la careta. Esto ya pasó varias veces", aseguró.

El conflicto entre Aníbal Pachano y Pablo Echarri es tan antiguo que ya en 2015 el actor había dado claras señales de estar dispuesto a quemar los puentes y nunca más hablar del tema cuando el coreógrafo aseguró que "están generando un sindicalismo barato entre los jóvenes", en referencia a SAGAI.

Echarri contestó en declaraciones radiales: "Aníbal Pachano no tiene la más pu... idea de lo que dice, es muy buen artista, con una gran trayectoria, pero luego se ha hecho de esa calidad de tipos que hablan sin sentido. Y poner en juicio la actuación de un sindicato es no tener idea".

"Cuando uno discute con alguien que tiene otra ideología tiene que tratar de no adoctrinar. Es una barrabasada absoluta lo que dijo Pachano. Es no tener idea o tener una idea contraria a la que tengo yo", aseguró en esa época el actor. Pasó una década y parece que ambos artistas no pusieron en claro sus cuentas.