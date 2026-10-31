Guillermo Coppola viajó en colectivo y sorprendió al chofer con un inesperado regalo

La respuesta de Coppola fue cautelosa, aunque dejó abierta la posibilidad de cumplirle el sueño. “Voy a hacer todo lo posible”, le respondió antes de descender del colectivo.

Para Carlos, el encuentro tuvo además un significado emocional. Según explicó, había comenzado el día atravesado por la tristeza de no tener a su padre y el cruce con Coppola logró cambiarle el ánimo. “Hoy arranqué triste, mal, y cuando me crucé al Guille me cambió el día. Este regalo me lo mandó mi viejo”, expresó.

El conductor también reveló que hacía mucho tiempo que no iba a la cancha y que, si conseguía las entradas, quería disfrutar del partido junto a sus hijos, quienes todavía no habían vivido la experiencia de presenciar un Boca-River en ese estadio. “Hace mucho no voy a la Bombonera. Los llevaría a mis hijos todos los domingos”, manifestó.

La historia trascendió a partir de un video que comenzó a circular en las redes sociales. Las imágenes registraron distintos momentos del recorrido de Coppola en la línea 102, desde que subió a la unidad hasta que llegó a destino, y dejaron al descubierto el inesperado intercambio que tuvo con el chofer.