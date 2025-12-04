La emoción de Martita Fort tras la llegada de su primo, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El nacimiento de Isidro representa un hito muy especial para Marengo, que en reiteradas oportunidades había manifestado su deseo de convertirse en madre y el largo camino que debió recorrer para lograrlo. La actriz agradeció los mensajes de apoyo y dejó entrever la felicidad que vive junto a Eduardo tras recibir a su hijo. En redes sociales, múltiples figuras del espectáculo se sumaron a las felicitaciones, destacando la perseverancia y la emoción de la pareja.