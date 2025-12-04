La emoción de Martita Fort tras la llegada de su primo, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort
La hija de Ricardo Fort celebró en redes sociales el nacimiento de su primito Isidro con un mensaje lleno de ternura.
El nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, generó un fuerte caudal de mensajes afectuosos en redes sociales, pero entre todos ellos sobresalió el de Martita Fort. La hija de Ricardo Fort celebró con entusiasmo la llegada de su primito y dejó un mensaje lleno de cariño en el posteo en el que la actriz anunció el nacimiento del bebé.
“Vas a ser la mejor mamá”, escribió, acompañando sus palabras con emojis tiernos y sumándose a la ola de felicitaciones. El vínculo entre Martita y Rocío lleva años consolidado, ya que comparten un entorno familiar muy unido desde que Marengo comenzó su relación con Eduardo hace más de una década.
La joven no solo comentó la publicación original, sino que también compartió en sus historias de Instagram un video donde se ve a Rocío y a Eduardo sosteniendo por primera vez a su hijo, visiblemente emocionados por el tan esperado momento. “Por fin llegó mi primito”, expresó Martita, reflejando la alegría que atraviesa a toda la familia Fort con la llegada del nuevo integrante.
El nacimiento de Isidro representa un hito muy especial para Marengo, que en reiteradas oportunidades había manifestado su deseo de convertirse en madre y el largo camino que debió recorrer para lograrlo. La actriz agradeció los mensajes de apoyo y dejó entrever la felicidad que vive junto a Eduardo tras recibir a su hijo. En redes sociales, múltiples figuras del espectáculo se sumaron a las felicitaciones, destacando la perseverancia y la emoción de la pareja.
Entre quienes saludaron a Marengo se encontró también Marley, quien le dedicó unas palabras afectuosas y auguró futuros encuentros entre Isidro y su hija Milenka. La repercusión por la llegada del bebé no tardó en expandirse, con celebridades, seguidores y amigos celebrando públicamente la noticia y el comienzo de una nueva etapa para la familia.
La historia, que combina emoción familiar y una figura mediática muy querida, rápidamente se inundó de gestos de cariño. En medio de los saludos y la ternura generada por las primeras imágenes del recién nacido, el mensaje de Martita Fort se destacó por su cercanía y por reafirmar el lazo que mantiene con Rocío, ahora atravesado por la llegada de Isidro, el nuevo integrante del clan Fort.
