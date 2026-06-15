La emotiva despedida de los entrenadores de Gaspi: "Ojalá que esté en paz"
Sergio Vara y Daniel, quienes acompañaron al influencer durante su preparación para La Velada del Año, hablaron sobre el vínculo que construyeron con él.
La muerte de Gaspi sigue generando conmoción entre quienes compartieron momentos importantes de su vida. Entre ellos se encuentran Sergio Vara y Daniel, dos de los entrenadores que trabajaron junto al influencer durante su preparación para participar de La Velada del Año.
Los profesionales lo recordaron con emoción y revelaron aspectos poco conocidos del proceso de transformación que atravesó en aquellos meses. Gaspi había llegado al gimnasio de Marcos Paz con el objetivo de ponerse en forma para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Allí comenzó un intenso trabajo físico que incluyó cambios de hábitos, entrenamientos diarios y una importante pérdida de peso.
Un desafío enorme para Gaspi
Durante una entrevista con Puro Show, Sergio Vara se mostró profundamente afectado por la noticia y aseguró que siente una enorme tristeza porque, según sus palabras, "no se merecía este final". Al mismo tiempo, rechazó algunas de las lecturas que surgieron tras su fallecimiento y sostuvo que no le gusta que se lo describa como alguien que estaba perdido y encontró un rumbo gracias al boxeo.
Para el entrenador, Gaspi ya había logrado construir un personaje exitoso y muy querido por el público. Lo que buscó durante esa etapa fue animarse a modificar ciertos hábitos y afrontar el enorme desafío de participar en un evento internacional de semejante magnitud.
Vara recordó que el miedo estuvo presente desde el primer momento. "Él tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo, sus amigos, su familia, todos teníamos miedo porque era algo muy grande, algo nuevo para todos", señaló al recordar aquellos días de preparación.
A pesar de las dificultades, destacó el compromiso que mostró el influencer durante todo el proceso. "Hicimos un esfuerzo muy grande para acompañarlo lo mejor posible", afirmó, antes de revelar que había llegado al gimnasio con 116 kilos.
Según explicó, muchas veces el público solo ve el resultado final sin conocer el sacrificio que existe detrás de cada cambio. Por eso remarcó que Gaspi atravesó "un proceso muy duro" que, sin embargo, logró sostener y enfrentar hasta el final.
Mucho más que un personaje
Daniel, otro de los preparadores físicos que trabajó junto a Gaspi, también eligió destacar el costado humano del influencer. Al recordarlo, aseguró que le dio a todos la posibilidad de conocerlo más allá de su faceta pública y de su trabajo en las redes sociales.
Para él, detrás del personaje había una persona que se brindó por completo con quienes compartieron el día a día de los entrenamientos y que generó un vínculo genuino con todo el equipo.
Un vínculo que trascendió el gimnasio
El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Sergio Vara habló de la relación personal que había construido con Gaspi. Entre lágrimas, explicó que siempre fue una persona muy protectora con sus boxeadores y que con él ocurrió exactamente lo mismo.
"La verdad que me encariñé mucho", confesó, antes de admitir que muchas veces sintió que el influencer necesitaba de su apoyo y de su contención.
Además, recordó que gracias a esa relación pudo conocer a toda su familia. "Me hizo conocer gente que hoy quiero mucho. A sus hermanos, a su mamá, a su papá", relató con emoción.
La pérdida, reconoció, le dejó una enseñanza dolorosa. Según expresó, Gaspi le mostró lo que significa extrañar profundamente a alguien. "Lo voy a extrañar y me dolió mucho", dijo con la voz quebrada.
Incluso reflexionó sobre lo injusto que considera el desenlace que tuvo su historia. A su entender, "tuvo un destino que quizás no merecía" y lamentó que muchas personas que brillan públicamente terminen atravesando finales que le resultan difíciles de comprender.
El deseo de que encuentre paz
Sobre el cierre del homenaje, en el programa compartieron imágenes de la participación de Gaspi en La Velada del Año y Vara aprovechó para dejarle unas últimas palabras.
“Ojalá que la gente se quede con eso, que se quede con lo lindo que él hizo. Ojalá que esté descansando, que esté en paz. Que haya encontrado un poco esa paz que él siempre buscó también. Es difícil ser alguien público. Para él era difícil, como para todos”, expresó.
Finalmente, concluyó: “A él le dolían mucho las críticas, como a todos. Ojalá que esté en paz, que esté bien. Ya está, ya terminó. Así que se merece descansar”.
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