La emotiva despedida de los entrenadores de Gaspi: "Ojalá que esté en paz"

A pesar de las dificultades, destacó el compromiso que mostró el influencer durante todo el proceso. "Hicimos un esfuerzo muy grande para acompañarlo lo mejor posible", afirmó, antes de revelar que había llegado al gimnasio con 116 kilos.

Según explicó, muchas veces el público solo ve el resultado final sin conocer el sacrificio que existe detrás de cada cambio. Por eso remarcó que Gaspi atravesó "un proceso muy duro" que, sin embargo, logró sostener y enfrentar hasta el final.

sergio bara gaspi

Mucho más que un personaje

Daniel, otro de los preparadores físicos que trabajó junto a Gaspi, también eligió destacar el costado humano del influencer. Al recordarlo, aseguró que le dio a todos la posibilidad de conocerlo más allá de su faceta pública y de su trabajo en las redes sociales.

Para él, detrás del personaje había una persona que se brindó por completo con quienes compartieron el día a día de los entrenamientos y que generó un vínculo genuino con todo el equipo.

Un vínculo que trascendió el gimnasio

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Sergio Vara habló de la relación personal que había construido con Gaspi. Entre lágrimas, explicó que siempre fue una persona muy protectora con sus boxeadores y que con él ocurrió exactamente lo mismo.

"La verdad que me encariñé mucho", confesó, antes de admitir que muchas veces sintió que el influencer necesitaba de su apoyo y de su contención.

Además, recordó que gracias a esa relación pudo conocer a toda su familia. "Me hizo conocer gente que hoy quiero mucho. A sus hermanos, a su mamá, a su papá", relató con emoción.

La pérdida, reconoció, le dejó una enseñanza dolorosa. Según expresó, Gaspi le mostró lo que significa extrañar profundamente a alguien. "Lo voy a extrañar y me dolió mucho", dijo con la voz quebrada.

Incluso reflexionó sobre lo injusto que considera el desenlace que tuvo su historia. A su entender, "tuvo un destino que quizás no merecía" y lamentó que muchas personas que brillan públicamente terminen atravesando finales que le resultan difíciles de comprender.

gaspi

El deseo de que encuentre paz

Sobre el cierre del homenaje, en el programa compartieron imágenes de la participación de Gaspi en La Velada del Año y Vara aprovechó para dejarle unas últimas palabras.

“Ojalá que la gente se quede con eso, que se quede con lo lindo que él hizo. Ojalá que esté descansando, que esté en paz. Que haya encontrado un poco esa paz que él siempre buscó también. Es difícil ser alguien público. Para él era difícil, como para todos”, expresó.

Finalmente, concluyó: “A él le dolían mucho las críticas, como a todos. Ojalá que esté en paz, que esté bien. Ya está, ya terminó. Así que se merece descansar”.