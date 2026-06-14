La incursión de Gaspi en el boxeo: cómo había sido su pelea en la Velada del Año que organiza Ibai Llanos
El joven influencer que falleció trágicamente este domingo en Brasil había participado de una pelea en España, que lo obligó a un importante cambio de hábitos.
El joven streamer argentino "Gaspi" protagonizó uno de los momentos más memorables y masivos de su carrera al subirse al ring en La Velada del Año 5, el emblemático evento de boxeo organizado por el español Ibai Llanos en Sevilla ante un estadio colmado por 80.000 personas.
La participación del creador de contenido en el evento de boxeo amateur más importante de las redes sociales significó uno de sus máximos picos de popularidad. Meses antes de la gran cita de 2025, Gaspi compartió con sus seguidores todo el proceso de su estricta preparación a través de varios videos.
El esfuerzo detrás de escena quedó a la vista de todos: el argentino completó un entrenamiento sumamente exigente, perdió más de 20 kilos y logró una transformación física drástica que sorprendió a su comunidad. Sin embargo, la historia dentro del cuadrilátero tomó un rumbo muy diferente frente a la mirada en vivo de cientos de miles de espectadores en la plataforma de streaming.
Cómo fue la incursión de Gaspi en el boxeo
El rival a vencer era el streamer español Perxitaa. Desde el campanazo inicial del primer asalto, Gaspi salió decidido a buscar el enfrentamiento con una actitud sumamente agresiva. El argentino fue hacia adelante en todo momento intentando conectar sus golpes, pero descuidó por completo su propia protección y peleó con la guardia baja.
El juez del combate, Salva, se vio obligado a detener la pelea en dos oportunidades para realizarle el conteo de protección al influencer bonaerense ante la efectividad de los impactos de su oponente.
Perxitaa mostró un rendimiento mucho más equilibrado entre el ataque y la defensa, capitalizando cada contraataque para castigar al argentino y encaminar su victoria.
La falta de respuestas defensivas precipitó el desenlace de la contienda mucho antes de lo esperado. El árbitro dictaminó el final de la pelea decretando la derrota de Gaspi por nocaut técnico (TKO) en el primer round. De esta manera, el cruce se transformó de manera oficial en uno de los combates más cortos de toda la historia de las ediciones de La Velada del Año.
A pesar de la rápida caída y la frustración lógica del resultado deportivo, el público presente en el estadio español le brindó un cierre a la altura de su entrega. Las 80.000 personas presentes unieron sus voces en una enorme ovación para reconocer el impactante sacrificio físico del argentino, regalándole uno de los reconocimientos más emotivos de su trayectoria en internet.
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