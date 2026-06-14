La incursión de Gaspi en el boxeo: cómo había sido su pelea en la Velada del Año que organiza Ibai Llanos

Cómo fue la incursión de Gaspi en el boxeo

El rival a vencer era el streamer español Perxitaa. Desde el campanazo inicial del primer asalto, Gaspi salió decidido a buscar el enfrentamiento con una actitud sumamente agresiva. El argentino fue hacia adelante en todo momento intentando conectar sus golpes, pero descuidó por completo su propia protección y peleó con la guardia baja.

El juez del combate, Salva, se vio obligado a detener la pelea en dos oportunidades para realizarle el conteo de protección al influencer bonaerense ante la efectividad de los impactos de su oponente.

Perxitaa mostró un rendimiento mucho más equilibrado entre el ataque y la defensa, capitalizando cada contraataque para castigar al argentino y encaminar su victoria.

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La falta de respuestas defensivas precipitó el desenlace de la contienda mucho antes de lo esperado. El árbitro dictaminó el final de la pelea decretando la derrota de Gaspi por nocaut técnico (TKO) en el primer round. De esta manera, el cruce se transformó de manera oficial en uno de los combates más cortos de toda la historia de las ediciones de La Velada del Año.

A pesar de la rápida caída y la frustración lógica del resultado deportivo, el público presente en el estadio español le brindó un cierre a la altura de su entrega. Las 80.000 personas presentes unieron sus voces en una enorme ovación para reconocer el impactante sacrificio físico del argentino, regalándole uno de los reconocimientos más emotivos de su trayectoria en internet.