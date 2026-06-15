La emotiva entrevista de Gaspi junto a su madre que volvió a conmover tras la tragedia
Allí habló de las dificultades que atravesó desde niño, de su pasión por el arte y del sueño que perseguía junto a Lucas Vignale.
La muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro sigue generando una profunda conmoción. En medio de los homenajes y mensajes de despedida, volvió a viralizarse una entrevista que el influencer había concedido junto a su madre, Michelle, varios meses antes de la tragedia. La conversación permitió descubrir una faceta mucho más personal del joven que conquistó millones de seguidores gracias a su humor y espontaneidad.
Lejos del personaje irreverente que mostraba en las redes sociales, aquella charla exhibió a un Gaspar reflexivo, sensible y dispuesto a repasar los momentos más difíciles de su vida. El encuentro tuvo lugar en Urbana Play y rápidamente se transformó en uno de los registros más valorados por quienes hoy recuerdan al creador de contenidos. Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando relató cómo nació la pasión de su hijo por las cámaras y la edición audiovisual.
Mientras otros chicos dedicaban gran parte de su tiempo a los videojuegos, Gaspi ya mostraba una fascinación especial por crear contenido y experimentar con imágenes. “Todos los chicos están jugando a la play y en vez de estar jugando al FIFA (…) el tipo lo único que hacía era editar botines y camisetas. A este tipo le gusta editar porque jugar no era la meta. Si a él realmente le encanta eso, vive eso, le gusta eso, prende una cámara y brilla, desde chico”, recordó.
El propio Gaspi explicó que su vínculo con la producción audiovisual comenzó durante la adolescencia. “Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara”, contó durante la entrevista. Aquella inquietud artística terminaría convirtiéndose años después en una profesión que lo llevó a transformarse en una de las figuras más reconocidas de internet.
Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. Madre e hijo recordaron los años que compartieron en condiciones extremadamente precarias en La Serena, Chile. Michelle relató una etapa marcada por las dificultades económicas y la necesidad de salir adelante prácticamente sin recursos. “Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (…) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir”, recordó.
Gaspi también aportó su mirada sobre aquella experiencia. “No teníamos dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada”, explicó. A pesar de las carencias, destacó el esfuerzo de su madre para protegerlo de las dificultades que atravesaban. “Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor”, expresó.
La entrevista también permitió conocer aspectos menos visibles de su fama. El influencer reconoció que el éxito repentino y la exposición constante tuvieron consecuencias emocionales importantes. “Estaba de mucha exposición, me sentía súper conocido y de repente no me la banqué, pero no me la banqué mentalmente. Tuve una época mía jodida mentalmente ahí, muy en personaje, también como lo que me funcionaba en las redes sociales y todo el mundo me lo aplaudía, me lo empecé a creer yo”, confesó.
Hacia el final de la charla, Gaspi habló de un sueño que lo entusiasmaba especialmente: dar el salto al cine. Reveló que estaba escribiendo el guion de una película junto a Lucas Vignale, director audiovisual que también perdió la vida en el accidente de Río de Janeiro. “Estoy escribiendo, estoy buscando a alguien que financie la película... es tragicómica, digo, mezcla de humor, mezcla de drama. Nada, estoy ahí con un amigo que es Lucas. Dirijo todo con él y escribo todo con él”, explicó.
Aquellas palabras adquirieron un significado aún más profundo después de la tragedia. La entrevista quedó como un valioso testimonio de sus aspiraciones, de la estrecha relación con su madre y de la búsqueda constante de crecimiento artístico que marcó sus últimos años. También reflejó una de las ideas que mejor resumían su presente: “La gente crece, loco. Y la gente evoluciona y puede tener una mirada artística, por más que no lo creas. A mí se me hace que de los 21 a los 22, emocionalmente, parece que hubieran sido 5 años en uno. Viví muchas cosas. Ahora tratando de cumplir ese sueño. De hacer lo que me gusta”.
Mirá la nota completa a Gaspi y a su madre
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