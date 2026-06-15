La emotiva entrevista de Gaspi junto a su madre que volvió a conmover tras la tragedia

Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. Madre e hijo recordaron los años que compartieron en condiciones extremadamente precarias en La Serena, Chile. Michelle relató una etapa marcada por las dificultades económicas y la necesidad de salir adelante prácticamente sin recursos. “Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (…) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir”, recordó.

Gaspi también aportó su mirada sobre aquella experiencia. “No teníamos dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada”, explicó. A pesar de las carencias, destacó el esfuerzo de su madre para protegerlo de las dificultades que atravesaban. “Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor”, expresó.

Embed ⚫ GASPI CUENTA QUE CUANDO ERA CHICO JUNTO A SU MADRE NO TENÍAN UN LUGAR DONDE VIVIR.



"ESA ES LA MAGIA DE LAS MADRES, EN LOS PEORES MOMENTOS QUE NO TENÍAMOS DONDE PARAR YO NO ME DABA CUENTA"



No me quiero ni imaginar el dolor de esa pobre madre. pic.twitter.com/ZzUdIAJv6I — EAGLE (@eagleintheskys) June 15, 2026

La entrevista también permitió conocer aspectos menos visibles de su fama. El influencer reconoció que el éxito repentino y la exposición constante tuvieron consecuencias emocionales importantes. “Estaba de mucha exposición, me sentía súper conocido y de repente no me la banqué, pero no me la banqué mentalmente. Tuve una época mía jodida mentalmente ahí, muy en personaje, también como lo que me funcionaba en las redes sociales y todo el mundo me lo aplaudía, me lo empecé a creer yo”, confesó.

Hacia el final de la charla, Gaspi habló de un sueño que lo entusiasmaba especialmente: dar el salto al cine. Reveló que estaba escribiendo el guion de una película junto a Lucas Vignale, director audiovisual que también perdió la vida en el accidente de Río de Janeiro. “Estoy escribiendo, estoy buscando a alguien que financie la película... es tragicómica, digo, mezcla de humor, mezcla de drama. Nada, estoy ahí con un amigo que es Lucas. Dirijo todo con él y escribo todo con él”, explicó.

Aquellas palabras adquirieron un significado aún más profundo después de la tragedia. La entrevista quedó como un valioso testimonio de sus aspiraciones, de la estrecha relación con su madre y de la búsqueda constante de crecimiento artístico que marcó sus últimos años. También reflejó una de las ideas que mejor resumían su presente: “La gente crece, loco. Y la gente evoluciona y puede tener una mirada artística, por más que no lo creas. A mí se me hace que de los 21 a los 22, emocionalmente, parece que hubieran sido 5 años en uno. Viví muchas cosas. Ahora tratando de cumplir ese sueño. De hacer lo que me gusta”.

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