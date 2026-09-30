El gesto de Dillom que se volvió viral: cumplió su promesa y fue a comer milanesas a la casa de un fan
Tras brillar con Lali Espósito en River, Dillom se volvió noticia por cumplirle el sueño a un seguidor y acercarse hasta su casa para cenar juntos.
Fiel a su estilo auténtico y cercano a su público, Dillom volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras cumplir de forma insólita un compromiso virtual. El músico aceptó la propuesta de un seguidor de X y se presentó en su vivienda particular para compartir una cena familiar a base de milanesas con puré.
El hito digital comenzó el pasado 17 de septiembre, cuando el usuario @dillomillonario publicó un mensaje contando una anécdota cotidiana con su madre: “Tengo una remera de Dillom por cada recital al que fui, debo tener como 15. Hoy mi mamá vio una y me dijo ‘Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer’. Sí ma, jajajajajajaj, ya me va a dar bola. Le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos”.
Contra todo pronóstico, el tuit no pasó desapercibido para el intérprete de "Cirugía", quien respondió sin dudarlo: “Voy amigo, ¿dónde es?“. Tras confirmar que la cita tendría lugar en el barrio porteño de Almagro, el encuentro se concretó en los últimos días.
Un festín casero con Dillom y momentos virales
Dillom no acudió solo a la velada: se presentó junto a "El Gringo", su amigo y guitarrista. Ambos compartieron la mesa familiar y disfrutaron de uno de los clásicos gastronómicos más emblemáticos del país. El ambiente distendido quedó registrado en una serie de videos e imágenes que circularon con rapidez en redes sociales.
En uno de los clips, se escucha al artista elogiar el menú de la dueña de casa con un espontáneo “Muy rico, che”. Instantes después, el músico mandó al frente entre risas a su compañero de banda: “El Gringo quiere repetir, lo único”.
El distendido episodio hogareño se suma a días de alta visibilidad para el cantante, quien recientemente también acaparó la atención de los medios tras su participación en el show de Lali Espósito, donde interpretaron juntos el tema "33" y cerraron la presentación con un comentado beso sobre el escenario.
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