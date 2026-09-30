El gesto de Dillom que se volvió viral: cumplió su promesa y fue a comer milanesas a la casa de un fan

El hito digital comenzó el pasado 17 de septiembre, cuando el usuario @dillomillonario publicó un mensaje contando una anécdota cotidiana con su madre: “Tengo una remera de Dillom por cada recital al que fui, debo tener como 15. Hoy mi mamá vio una y me dijo ‘Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer’. Sí ma, jajajajajajaj, ya me va a dar bola. Le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos”.