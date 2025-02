La esposa de Keita Baldé destrozó a Wanda Nara: qué dijo

Luego, Juan agregó a su información: “Me envió un audio Simona, yo conversé el fin de semana unos 30 minutos por teléfono donde me contó el detrás de escena de su entrevista en un medio europeo. Ahora la vas a escuchar a Simona que leyó lo que escribió Wanda y le responde fuerte”. En ese sentido, el conductor puso al aire el audio que recibió de Simona.

Simona Guatieri Wanda

“Yo no cobré dinero Juan por la entrevista y la he hecho porque me la estaban pidiendo hace mucho tiempo. Pasó mucho tiempo después que pasó lo que pasó. La he hecho para mi ética y moral y decir lo que pienso de esta mujer”, se la escucha decir a la italiana. Después, en su descargo, sumó: “Después si ella quiere salir hablando y diciendo que yo cobré esto o lo otro. Que ahora yo salgo con pruebas, ¿qué pruebas? si ya se sabe que ha estado con mi marido. No cambia nada que haya estado una, dos o tres veces con mi marido. No cambia nada y me da igual”.

Y cerró contundente: “Yo he hecho esta entrevista diciendo la verdad de lo que pasó y lo que yo pienso. Si ella se siente mal con lo que yo pienso ese no es mi problema”.