La estrategia de Tato y Luciana para sacar a Andrea de Gran Hermano: "Hay que..."

Según Tato, Andrea no logra conectar con el resto de la casa, lo que podría jugar en su contra: "No te vinculás con nadie, no hablás con nadie, no hacés nada. Salvo que quiera hacer la gran Furia y estar a las puteadas con todo el mundo".

Luciana, por su parte, apoyó la idea de seguirle el juego para que sea el público quien juzgue sus actitudes. "Hay que seguirle el juego y que la gente la juzgue. Lo bueno es que hay registro de que ella primero habló mal de toda esa gente con la que ahora está y los subestimó", señaló.

Además, recordó algunos comentarios negativos que Andrea habría hecho sobre sus compañeros, llamándolos "adolescentes" o "nenitas". La conversación terminó con Tato dejando en claro su postura: "Sospecho que así como habla mal de todos, también lo hace de nosotros".

Ambos coincidieron en que la mejor estrategia será dejar que Andrea se exponga por sí sola, confiando en que el público tome nota de su comportamiento y decida sacarla de la competencia.

La quinta placa de nominados de Gran Hermano 2025

Con la expulsión de Brian, la placa de nominados quedó conformada por Lourdes Ciccarone, Sandra Priore, Luca Figurelli, Andrea Lázaro y Petrona Jerez. Los próximos días serán cruciales para estos participantes, quienes deberán convencer al público para mantenerse en la casa.

Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya en Gran Hermano

Esta semana es voto negativo, es decir que se debe votar al participante que quieras sacar de la casa.

Se pueden votar de dos maneras al que deje la casa de Gran Hermano entre los nominados:

GHargentina.com.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.

A través del siguiente QR:

