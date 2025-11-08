La ex GH Flor Regidor pasó por el quirófano y se mostró feliz con su cambio: "Es la primera..."
La exconcursante de Gran Hermano se sometió a una operación de aumento mamario y mostró cómo se siente tras el procedimiento.
Florencia Regidor, ex participante de Gran Hermano, volvió a captar la atención tras someterse a una cirugía estética y compartir el resultado con sus seguidores.
Horas antes de la intervención, la exhermanita había manifestado sus nervios, pero finalmente todo salió según lo planeado. Fue una de sus amigas quien dio la noticia en redes sociales. "Están bien las tres", escribió en sus historias de Instagram junto a una foto de Florencia en la clínica, haciendo referencia a ella y al resultado de su aumento mamario.
Más tarde, en Super Viernes Trece, Florencia mostró el resultado al aire. Entre risas y aplausos, expresó su felicidad. "La primera entrevista que doy con tetas", dijo divertida mientras levantaba la remera para enseñar cómo había quedado.
Para sumar humor al momento, la producción del streaming musicalizó la escena con el tema #TETAS, de Ca7triel y Paco Amoroso, lo que generó una divertida ovación en el estudio.
¿Quiénes formarán parte de Gran Hermano Generación Dorada?
Telefe ya trabaja en la nueva edición del exitoso reality, que regresará en 2026 con una propuesta renovada que combinará participantes anónimos y figuras reconocidas del medio. En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien adelantó en LAM los primeros nombres confirmados para esta versión especial.
"Voy a revelarlo. Va a ingresar a la casa uno, él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera de Laura Ubfal en el panel", comenzó diciendo el conductor en el programa de América TV.
"Él es Thiago Medina y ella es Daniela Celis", confirmó De Brito sobre Gran Hermano Generación Dorada, y agregó: "Con todo lo que les pasó. A mí ella me encanta".
Por su parte, Fefe Bongiorno, panelista de Luzu TV, opinó sobre su compañera y señaló: "Te digo que Daniela como panelista, más allá de lo de Thiago, va a estar muy bien".
