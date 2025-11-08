La ex GH Flor Regidor pasó por el quirófano y se mostró feliz con su cambio: "Es la primera..."

"Voy a revelarlo. Va a ingresar a la casa uno, él va a ingresar a la casa y ella va a ser compañera de Laura Ubfal en el panel", comenzó diciendo el conductor en el programa de América TV.

"Él es Thiago Medina y ella es Daniela Celis", confirmó De Brito sobre Gran Hermano Generación Dorada, y agregó: "Con todo lo que les pasó. A mí ella me encanta".

Por su parte, Fefe Bongiorno, panelista de Luzu TV, opinó sobre su compañera y señaló: "Te digo que Daniela como panelista, más allá de lo de Thiago, va a estar muy bien".