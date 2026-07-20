La ex Gran Hermano que despidió a su mamá con una emotiva carta: "No encuentro consuelo"
Sabrina Cortez compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales tras la muerte de su madre, quien atravesó una dura enfermedad.
Sabrina Cortez atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La ex participante de Gran Hermano confirmó el fallecimiento de su mamá, quien había sido diagnosticada con cáncer, y eligió despedirla públicamente con una extensa y emotiva carta que compartió en su cuenta de Instagram.
Junto al mensaje publicó un álbum de fotografías familiares que repasó distintos momentos vividos junto a su madre, desde recuerdos de la infancia hasta imágenes más recientes. Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo de seguidores, amigos y colegas que acompañaron a la influencer en este difícil momento.
En el comienzo de su carta, Sabrina describió el profundo vacío que le dejó la pérdida y reconoció que todavía no logra encontrar respuestas frente al dolor. "No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento. Intento encontrar respuestas, pero hoy no las tengo. No encuentro consuelo en pensar que ahora sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida", escribió.
Sabrina Cortez, ex Gran Hermano, perdió a su madre por una enfermedad
La ex hermanita también habló del duro proceso que atravesó toda la familia durante la enfermedad y definió al cáncer como una experiencia devastadora para quienes acompañan a un ser querido. "Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado", expresó al recordar los meses que compartieron durante el tratamiento.
A lo largo del texto destacó la fortaleza con la que su mamá enfrentó la enfermedad y aseguró que esa actitud será una enseñanza que conservará para siempre. "Lo único que sé, es que vi tu lucha. Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar", manifestó.
Además de recordar a su madre, Sabrina aprovechó la publicación para compartir una reflexión dirigida a quienes tienen familiares o amigos atravesando situaciones similares. Invitó a acompañar, estar presentes y no dejar pasar la oportunidad de expresar afecto. "Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un 'estoy con vos' puede cambiar un día entero", sostuvo.
En otro tramo de la despedida confesó que todavía no puede imaginar cómo será la vida sin su mamá, aunque prometió mantener vivos los valores y enseñanzas que recibió durante toda su vida. "No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar", escribió.
Sobre el final del mensaje recordó con emoción la personalidad de su madre, a quien definió como una mujer de fuerte carácter, luchadora y generosa. También agradeció el respaldo incondicional que siempre recibió en cada decisión personal. "Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón", expresó.
La despedida concluyó con un mensaje cargado de amor y gratitud que conmovió a sus seguidores. "Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida. Te amo para siempre, mamá", cerró.
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