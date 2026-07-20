La ex Gran Hermano que despidió a su mamá con una emotiva carta: "No encuentro consuelo"

Además de recordar a su madre, Sabrina aprovechó la publicación para compartir una reflexión dirigida a quienes tienen familiares o amigos atravesando situaciones similares. Invitó a acompañar, estar presentes y no dejar pasar la oportunidad de expresar afecto. "Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas, y muchas veces un 'estoy con vos' puede cambiar un día entero", sostuvo.

En otro tramo de la despedida confesó que todavía no puede imaginar cómo será la vida sin su mamá, aunque prometió mantener vivos los valores y enseñanzas que recibió durante toda su vida. "No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Nadie lo sabe. Pero sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar", escribió.

Sobre el final del mensaje recordó con emoción la personalidad de su madre, a quien definió como una mujer de fuerte carácter, luchadora y generosa. También agradeció el respaldo incondicional que siempre recibió en cada decisión personal. "Siempre admiré tu personalidad. Tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón", expresó.

La despedida concluyó con un mensaje cargado de amor y gratitud que conmovió a sus seguidores. "Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida. Te amo para siempre, mamá", cerró.