La ex Gran Hermano que quiere tener una cita con Mauro Icardi: "Me parece lindo y..."

"Me gustaría conocer a Mauro Icardi. Me parece lindo y siento que es bueno", comentó Jénifer, sin dudar cuando le consultaron qué figura de la farándula le resultaba atractiva. Además, mencionó que no tendría problemas en iniciar contacto con él en redes sociales, sugiriendo que podría darle un “like” para captar su atención.