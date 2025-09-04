El nuevo estreno de Netflix ambientado en 1930 aclamado por la crítica
Acaba de llegar a Netflix una película que se convirtió en un fenómeno global y amenaza con superar a todas las series y estrenos anteriores.
espués de tanta espera para los fanáticos de series y películas, los suscriptores de Netflix ya pueden disfrutar de uno de los estrenos más esperados, que cuenta con un reparto de lujo. La película Ámsterdam ya está disponible en el catálogo y genera sensaciones positivas a nivel mundial.
Esta producción estadounidense de 2022 es un drama de época, ambientado en 1930, que destaca por su reparto estelar, con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek y Anya Taylor-Joy.
El filme combina romance con toques de comedia negra, lo que lo convierte en un estreno diferente dentro del catálogo de Netflix. La película se estrenó el lunes 1 de septiembre de 2025, tiene una duración de 2 horas y 14 minutos y está inspirada en hechos reales, basándose en el Business Plot, un complot político de 1933 que buscaba derrocar al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
De qué trata "Ámsterdam"
Esta nueva película de Netflix, ambientada en 1930, sigue la historia de Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) y Harold (John David Washington), tres amigos de toda la vida que se ven envueltos en un misterio inesperado. Durante un día cualquiera, los tres presencian, sin querer, el asesinato del antiguo comandante de guerra, un hecho que los convierte inmediatamente en los principales sospechosos.
Mientras intentan limpiar su nombre, la investigación los sumerge en una trama compleja llena de secretos y traiciones, llevándolos a descubrir una de las conspiraciones más sorprendentes y audaces de la historia de Estados Unidos. Entre intrigas políticas, giros inesperados y momentos de tensión, la película combina suspenso, drama histórico y un toque de comedia negra que mantiene al espectador al borde de la butaca.
Reparto de "Ámsterdam"
- Christian Bale (Burt)
- Margot Robbie (Valerie)
- Rami Malek (Tom)
- John David Washington (Harold)
- Chris Rock (Milton)
- Anya Taylor-Joy (Libby)
- Zoe Saldaña (Irma)
- Mike Myers (Paul)
Trailer de "Ámsterdam"
