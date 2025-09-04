El nuevo estreno de Netflix ambientado en 1930 aclamado por la crítica

El filme combina romance con toques de comedia negra, lo que lo convierte en un estreno diferente dentro del catálogo de Netflix. La película se estrenó el lunes 1 de septiembre de 2025, tiene una duración de 2 horas y 14 minutos y está inspirada en hechos reales, basándose en el Business Plot, un complot político de 1933 que buscaba derrocar al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.