La exmujer del novio de Cinthia Fernández habló sobre la violencia que vivió con él

El descargo de Vera Fontana incluyó videos y audios de discusiones con Roberto Castillo más allá de la más reciente, en la que también jugó un rol Cinthia Fernández.

"Yo grabé esos videos porque ya reiteradas veces Roberto ha tenido manejos de elevar mucho la voz, de ser violento, y en ese video se ve particularmente que está al volante y está alcoholizado. Y tuve miedo", expresó Vera Fontana en referencia a un episodio en particular registrado en Navidad de 2019.

daniela vera fontana

"Ahí en el video no se ve pero al principio el viaje él se manda en una avenida de provincia a contramano. Ahí yo no lo estaba grabando. Entonces, el trayecto era muy largo y no sabía qué iba a pasar", recordó la arquitecta.

"Llega, por suerte se duerme y al otro día pasamos todo el día juntos. Me sacaba fotos, fuimos a almorzar solos, siempre juntos estuvimos ese día", describió la mujer al pintar al padre de sus hijas como una persona que desconoce sus raptos de ira o los compensa con atención positiva inmediatamente después.

"No debo ser la única mujer que tiene una pelea con su pareja, pero en un piso, en un lugar en el que podés abrir una puerta e irte. Pero en un auto en movimiento, ¿cómo hacés? Que te puede poner en peligro a vos, a él y a otra persona que esté en la vía pública", expresó entre lágrimas.

"Lo que quiero recalcar es que en un video él hace referencia: 'tenés 30 años y no tenés hijos, sólo te quieren los hombres porque sos bonita, no tenés nada en la cabeza', y un montón de agravios más. Eso fue un 25 de diciembre y mi nena más grande, que hoy tiene 4 años, nació el 21 de septiembre. Nueve meses después. Yo a los pocos días quedé embarazada", recordó.

Daniela Vera Fontana roberto castillo

"Yo prioricé la familia, esperaba que él cambiara y siempre puse en primer lugar a la familia. Claro que estaba enamorada y cuando una está enamorada hace cosas que no debería aceptar", insistió la mujer.

Tras aclarar que Castillo nunca le pegó, Vera Fontana recalcó que "la violencia psicológica es muy fuerte, muy fea, y eso es algo que no lo podés constatar", por ejemplo, en forma de denuncia penal.

No obstante ese detalle, la arquitecta denunció a su expareja el sábado pasado ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y revivió otros episodios de violencia de Castillo: "Roberto ha amenazado con un arma a mi hermano en una oportunidad, cuando yo estaba embarazada de Helena, y nos habíamos distanciado por diez días", citó sobre la época en la que esperaba a su hija menor, hoy de tres años.

"Él siempre me rebajó, me humillaba y esto se potenciaba cuando consumía alcohol", señaló.

"Cuando quedé embarazada cambió un poco. Después también vino la pandemia, entonces no teníamos reuniones (sociales presenciales). Él siempre se exacerbaba todo cuando bebía alcohol, que es donde vos demostrás realmente tu personalidad, porque es como que te desinhibís", recordó la mujer.