Polémica inédita en Gran Hermano: la nueva eliminada se atrincheró para no dejar la casa
Tras caer en el mano a mano ante Solange Abraham, la participante protagonizó un momento tenso al negarse rotundamente a irse pese a la decisión popular.
Una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó boquiabiertos tanto a los espectadores como a los propios protagonistas del reality. Tras perder en el versus telefónico frente a Solange Abraham en la 24° gala, Steffany “Campanita” Pereira protagonizó un hecho insólito al atrincherarse en el estudio y negarse a abandonar el juego.
"No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa", le suplicó la participante paraguaya al dueño de la casa del reality de Telefe, provocando la sorpresa generalizada de sus compañeros y del propio conductor del programa.
Ya en la previa, Steffany "Campanita" Pereira era la principal apuntada para dejar la casa más famosa del país en encuestas de redes sociales.
Minutos de tensión en Gran Hermano, lágrimas y una contrapropuesta insólita
Pese a que la voz de Gran Hermano le remarcó en repetidas oportunidades que su estadía había llegado a su fin por decisión del público, Campanita persistió en su postura. En medio de un llanto infantil y aferrada fuertemente al sillón, la jugadora rechazó los intentos de sus pares para que acatara la regla e incluso llegó a elevar una bizarra contrapropuesta: quedarse de visita.
La situación se tornó aún más espesa cuando la eliminada volvió a cruzarse fuertemente con Solange en plena crisis emocional, generando un clima de máxima tensión que amenazaba con volverse violento.
El punto de inflexión llegó recién cuando Gran Hermano le advirtió que aplicaría una severa sanción a todos los competidores si ella continuaba desafiando las normas.
Ante esa presión, la paraguaya finalmente cedió. Se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y, mientras el "Big" realizaba la cuenta regresiva definitiva para su salida, lanzó una última frase desafiante antes de cruzar la puerta: "Mi brillo es real y el del resto es sudor".
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