Polémica inédita en Gran Hermano: la nueva eliminada se atrincheró para no dejar la casa

El punto de inflexión llegó recién cuando Gran Hermano le advirtió que aplicaría una severa sanción a todos los competidores si ella continuaba desafiando las normas.

Ante esa presión, la paraguaya finalmente cedió. Se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y, mientras el "Big" realizaba la cuenta regresiva definitiva para su salida, lanzó una última frase desafiante antes de cruzar la puerta: "Mi brillo es real y el del resto es sudor".