Cinzia se mostró en redes sociales tras su accidente en Gran Hermano: qué dijo
Luego de sufrir una fuerte caída en el reality de Telefe, la jugadora ya se recupera en su hogar, pero volvió a expresar sus ganas de regresar. Los detalles.
Luego del violento accidente doméstico que precipitó su salida del certamen, Cinzia Francischiello volvió a tomar contacto con sus seguidores a través de sus plataformas digitales. La exparticipante del programa transmitido por "Telefe" se mostró en compañía de su pareja, el futbolista Dylan Gissi, para detallar el estado de su recuperación física y manifestar su clara intención de tener una segunda oportunidad en la casa.
La urgencia médica se desencadenó cuando la concursante se tropezó mientras bailaba en el dormitorio de mujeres junto a Solange Abraham. Al caer hacia atrás, la joven se impactó la zona inferior del cuello contra el borde de una cama, lo que motivó la interrupción inmediata de la transmisión en vivo y su posterior traslado de urgencia a una institución de salud.
Frente a la preocupación generada por el accidente de la concursante, las autoridades de la emisión televisiva difundieron un informe médico oficial para aclarar las razones de su desafectación del juego: "Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", comunicó "Gran Hermano" para confirmar la baja definitiva de la venezolana.
La palabra de Cinzia Francischiello tras su salida inesperada de Gran Hermano
En las imágenes compartidas en redes, la exparticipante se mostró de buen ánimo pero con evidentes secuelas físicas producto del golpe. Durante la grabación, su novio buscó alentarla frente a la cámara para que hablara con su público: "Bueno, no sabe que decir, primera historia, se vos. Te vieron en todas tus facetas, la gente, se vos", expresó Dylan Gissi para darle la palabra a la joven. Enseguida, la influencer detalló las complicaciones motrices que atraviesa en su vivienda:
"Bueno, estoy acá un poco dopada con todos los calmantes. Pude bajar un poquito hoy al living, porque tenía como tres días arriba en la habitación estática. Con mucho cuidadito, pude bajar las escaleras, ahora tenemos que ver cómo subo de vuelta, estamos tomando un mate", relató la exjugadora. Entre risas y gestos de molestia, le advirtió al deportista: "¡No me hagas reír que me duele todo!"
Más allá de la prescripción de descanso que debe acatar para sanar sus vértebras, la joven dejó en claro su intención de retomar la competencia. La exintegrante del reality no ocultó sus ganas de volver al encierro pese a las limitaciones físicas: "Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa. No puedo ni mover el cuello, pero quiero ir a dar coñazo y a matar, pum, pum, pum", enfatizó en la grabación.
Por último, la exparticipante apeló a su perfil en la red social "X" para compartir un sentido comunicado hacia la audiencia que la respaldó. En su mensaje, la joven reflexionó sobre la tristeza que le genera el prematuro final de su experiencia: "Mis amores, me cuesta encontrar las palabras. Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor. Me han dado todo y más de lo que imaginé. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos. No quiero dejar de contarles algo porque sé que están muy pendientes, pero tengo también tres meses sin agarrar un teléfono y no sé por dónde empezar. Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos", concluyó la exparticipante, mostrando además la asistencia permanente de su pareja en las tareas del hogar mientras cumple con el reposo absoluto.
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