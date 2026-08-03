Cinzia se mostró en redes sociales tras su accidente en Gran Hermano: qué dijo

Más allá de la prescripción de descanso que debe acatar para sanar sus vértebras, la joven dejó en claro su intención de retomar la competencia. La exintegrante del reality no ocultó sus ganas de volver al encierro pese a las limitaciones físicas: "Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa. No puedo ni mover el cuello, pero quiero ir a dar coñazo y a matar, pum, pum, pum", enfatizó en la grabación.

Por último, la exparticipante apeló a su perfil en la red social "X" para compartir un sentido comunicado hacia la audiencia que la respaldó. En su mensaje, la joven reflexionó sobre la tristeza que le genera el prematuro final de su experiencia: "Mis amores, me cuesta encontrar las palabras. Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor. Me han dado todo y más de lo que imaginé. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos. No quiero dejar de contarles algo porque sé que están muy pendientes, pero tengo también tres meses sin agarrar un teléfono y no sé por dónde empezar. Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos", concluyó la exparticipante, mostrando además la asistencia permanente de su pareja en las tareas del hogar mientras cumple con el reposo absoluto.