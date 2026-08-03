Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
La placa quedó conformada por seis participantes y todo indica que la definición estará más ajustada de lo esperado.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una nueva gala de eliminación que tendrá lugar este lunes 3 de agosto. Con el voto negativo nuevamente en juego, los seguidores del reality ya comenzaron a expresar su preferencia en las redes sociales y una de las participantes aparece como la principal candidata a abandonar la competencia.
Luego de la eliminación de Sebastián Cola y del abandono de Cinzia Francischiello tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa, la última gala de nominación dejó una placa integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Matías Hanssen, Juani "Juanicar" Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange "Sol" Abraham.
En contrapartida, Yanina Zilli y Mariela Prieto lograron salvarse y aseguraron una semana más dentro del reality.
Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Como ocurre cada semana, las encuestas que circulan en redes sociales comenzaron a reflejar el ánimo de los fanáticos del programa. Una de las más comentadas fue la realizada por Fefe Bongiorno, quien consultó a sus seguidores cuál de tres participantes debería abandonar la casa.
Con un total de 21.202 votos, Steffany "Campanita" Pereira encabezó ampliamente el sondeo con el 50,3%, convirtiéndose en la principal apuntada para dejar el reality.
Detrás apareció Solange "Sol" Abraham, que reunió el 36,4% de los votos, una cifra que también la mantiene en una posición comprometida de cara a la gala de eliminación.
Mucho más atrás quedó Matías Hanssen, con el 10,3%, mientras que apenas un 3% de los usuarios optó por alguno de los otros tres nominados.
Si bien se trata de una encuesta sin validez oficial, los resultados reflejan que la definición podría centrarse entre Campanita y Sol, dos de las participantes que concentran la mayor cantidad de votos negativos en las redes sociales. La decisión final, sin embargo, quedará en manos del público cuando este lunes se conozca quién deberá abandonar definitivamente la casa más famosa del país.
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