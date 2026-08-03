Detrás apareció Solange "Sol" Abraham, que reunió el 36,4% de los votos, una cifra que también la mantiene en una posición comprometida de cara a la gala de eliminación.

Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Mucho más atrás quedó Matías Hanssen, con el 10,3%, mientras que apenas un 3% de los usuarios optó por alguno de los otros tres nominados.

Si bien se trata de una encuesta sin validez oficial, los resultados reflejan que la definición podría centrarse entre Campanita y Sol, dos de las participantes que concentran la mayor cantidad de votos negativos en las redes sociales. La decisión final, sin embargo, quedará en manos del público cuando este lunes se conozca quién deberá abandonar definitivamente la casa más famosa del país.