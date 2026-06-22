La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor con un tierno mensaje
Emma Heming y Demi Moore compartieron imágenes muy emotivas con el actor con motivo del día del padre en sus redes sociales. Los detalles.
A través de las plataformas digitales, los círculos afectivos más cercanos a Bruce Willis tomaron la determinación de difundir una serie de postales de la intimidad del actor junto a sus hijas que no habían visto la luz de forma pública hasta el momento. Emma Heming, la actual compañera de vida de la emblemática figura de la saga cinematográfica "Duro de matar", en conjunto con Demi Moore, su exesposa, recurrieron a sus perfiles de Instagram para exponer diversos retratos de valor histórico con el propósito de agasajarlo y recordarlo en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.
El presente que le toca atravesar al consagrado intérprete de Hollywood reviste una enorme complejidad. Desde hace ya más de tres años, el protagonista fue diagnosticado con un cuadro de demencia frontotemporal, una afección de carácter neurodegenerativo que, de manera paulatina, terminó por apartarlo de forma definitiva de los flashes mediáticos y de los compromisos de la vida social comunitaria. Ante esta realidad, sus seres queridos optaron por refugiarse en el afecto y la memoria constructiva de sus mejores años.
La recordada protagonista del reciente éxito de terror corporal "La sustancia" volcó en sus canales de comunicación virtual un carrusel de fotografías que plasman al actor compartiendo momentos lúdicos y de crianza junto a sus descendientes en su etapa de niñez, sumando además una tierna toma contemporánea en la cual se lo puede apreciar interactuando en compañía de su nieta.
Para acompañar ese sentido compilado visual, la célebre actriz redactó un texto que resalta la unión del clan a través de las distintas etapas de la vida: “Generaciones de amor. Hoy celebramos nuestro increíble BW. Enviamos amor a todos los padres, hoy y siempre”, expresó con emoción, sellando su dedicatoria con la incorporación de un emoticón de corazón amarillo.
En sintonía con las demostraciones de afecto, Emma Heming también hizo lo propio en su perfil personal al colgar un par de registros fotográficos que retratan al héroe de acción abrazando a una de las hijas más pequeñas de su actual matrimonio en sus primeros meses de vida. Las capturas buscaron transmitir la faceta más protectora y afectuosa del intérprete en el calor de su hogar.
El escrito seleccionado por la actual esposa de Willis se estructuró como un saludo extensivo para todos los progenitores, tomando las virtudes del actor como el estándar ideal de la paternidad:
“¡Feliz Día del Padre a todos los papás que hacen que sus hijos se sientan seguros, amados y completamente a gusto en su presencia y en sus brazos! Igual que nuestro Bruce”, remarcó con orgullo, coronando sus sentidas palabras mediante un emoticón de corazón azul.
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