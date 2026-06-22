La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor con un tierno mensaje

Para acompañar ese sentido compilado visual, la célebre actriz redactó un texto que resalta la unión del clan a través de las distintas etapas de la vida: “Generaciones de amor. Hoy celebramos nuestro increíble BW. Enviamos amor a todos los padres, hoy y siempre”, expresó con emoción, sellando su dedicatoria con la incorporación de un emoticón de corazón amarillo.

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En sintonía con las demostraciones de afecto, Emma Heming también hizo lo propio en su perfil personal al colgar un par de registros fotográficos que retratan al héroe de acción abrazando a una de las hijas más pequeñas de su actual matrimonio en sus primeros meses de vida. Las capturas buscaron transmitir la faceta más protectora y afectuosa del intérprete en el calor de su hogar.

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El escrito seleccionado por la actual esposa de Willis se estructuró como un saludo extensivo para todos los progenitores, tomando las virtudes del actor como el estándar ideal de la paternidad:

“¡Feliz Día del Padre a todos los papás que hacen que sus hijos se sientan seguros, amados y completamente a gusto en su presencia y en sus brazos! Igual que nuestro Bruce”, remarcó con orgullo, coronando sus sentidas palabras mediante un emoticón de corazón azul.