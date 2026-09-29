La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado sobre su estado de salud: qué dice
El exfutbolista sigue en terapia intensiva tras ser intervenido por un derrame pleural y sus seres queridos hablaron al respecto a través de sus redes sociales.
La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación en las últimas horas luego de que se cociera que el exfutbolista permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un derrame pleural. Ante la circulación de distintas versiones sobre su estado, su familia decidió emitir un comunicado para brindar información y llevar tranquilidad.
El mensaje fue publicado este martes a través de las redes sociales y, según explicaron sus familiares, la decisión de comunicar públicamente la situación partió del propio Osvaldo. Además, agradecieron a todas las personas que se comunicaron con ellos y expresaron su preocupación por el momento que atraviesa.
En el comienzo del comunicado, la familia también realizó un pedido a los medios de comunicación y solicitó “encarecidamente” respeto durante este “delicado momento”. En ese sentido, cuestionaron algunas informaciones que comenzaron a circular y aseguraron que “han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear información”.
Qué dijeron sobre el estado de Daniel Osvaldo
Uno de los principales objetivos del comunicado fue desmentir diferentes versiones relacionadas con las condiciones en las que Osvaldo ingresó al hospital y con su estado de salud.
“Dani está bien y lúcido. No es verdad que llegó o estaba en estado de indigencia; llegó como cualquier persona podría hacerlo después de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado un pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto del consumo de sustancias, ni que alquile, entre otras falsedades sin chequear que circularon”, expresó su familia.
Luego, los allegados al exjugador explicaron cuál es el cuadro por el que permanece internado y detallaron cómo fue detectado.
“Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares, que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, señalaron.
Osvaldo había ingresado el jueves por la noche a un hospital público de Llavallol, donde posteriormente debió ser intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo con lo informado por su familia, el exfutbolista fue sometido a una cirugía con el objetivo de limpiar la zona afectada. Ahora, los médicos aguardan los resultados de los estudios para poder determinar con precisión el diagnóstico y establecer cuál será el tratamiento indicado para la infección.
En medio de la situación, sus familiares también destacaron el trabajo del equipo médico y expresaron su agradecimiento por “el excelente trabajo, dedicación y amor” con el que están atendiendo al exjugador.
Finalmente, la familia volvió a pedir cautela a la hora de compartir información relacionada con la salud de Osvaldo y remarcó la importancia de evitar versiones que no hayan sido confirmadas.
“Prudencia y empatía al difundir o replicar la información”, solicitaron, al recordar que “del otro lado hay seres queridos sufriendo”.
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