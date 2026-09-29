La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado sobre su estado de salud: qué dice

Luego, los allegados al exjugador explicaron cuál es el cuadro por el que permanece internado y detallaron cómo fue detectado.

“Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares, que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”, señalaron.

Osvaldo había ingresado el jueves por la noche a un hospital público de Llavallol, donde posteriormente debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con lo informado por su familia, el exfutbolista fue sometido a una cirugía con el objetivo de limpiar la zona afectada. Ahora, los médicos aguardan los resultados de los estudios para poder determinar con precisión el diagnóstico y establecer cuál será el tratamiento indicado para la infección.

En medio de la situación, sus familiares también destacaron el trabajo del equipo médico y expresaron su agradecimiento por “el excelente trabajo, dedicación y amor” con el que están atendiendo al exjugador.

Finalmente, la familia volvió a pedir cautela a la hora de compartir información relacionada con la salud de Osvaldo y remarcó la importancia de evitar versiones que no hayan sido confirmadas.

“Prudencia y empatía al difundir o replicar la información”, solicitaron, al recordar que “del otro lado hay seres queridos sufriendo”.