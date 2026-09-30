Marta Fort reveló cómo atravesó su debut en MasterChef Celebrity: "Un desafío difícil"
La hija de Ricardo Fort contó el inesperado problema que tuvo durante el desafío, se refirió a las críticas del jurado y explicó por qué defendió su preparación.
El comienzo de Marta Fort en MasterChef Celebrity estuvo lejos de ser sencillo. En su primera experiencia dentro de las cocinas del reality, la hija de Ricardo Fort tuvo que enfrentarse a una particular consigna: conseguir los ingredientes que se encontraban atrapados dentro de una barra de hielo.
Su desempeño no alcanzó para convencer al jurado y terminó entre los participantes seleccionados para disputar la instancia de última chance, identificados con el delantal gris. Tras finalizar la jornada, Marta habló con A la Barbarossa y contó cómo vivió el desafío que marcó su debut en la competencia.
Al recordar el momento en el que descubrió qué debía hacer, reconoció su desconcierto: "Cuando vi el hielo dije '¿qué hago acá?'. Los primeros 40 minutos estaba tallando y le decía a Presta o a Grego, pobrecitos, los tenía a todos ayudándome".
La participante se tomó con humor las dificultades que atravesó y admitió que todavía está dando sus primeros pasos frente a las hornallas. "Apenas estoy empezando a cocinar y me hicieron romper hielo, que en mi vida lo hice", comentó.
Pese a ese complicado comienzo, Marta adelantó que con el avance de la competencia pudo notar una evolución en su desempeño, aunque reconoció que todavía tiene un aspecto pendiente por mejorar: "Estoy mejor en la cocina, pero en orden no".
El particular pedido de Marta Fort a Germán Martitegui
Durante su balance sobre la experiencia, la hija de Ricardo Fort también se refirió a Germán Martitegui, uno de los integrantes del jurado, quien se mostró exigente con ella durante la competencia.
Con humor, Marta le hizo un pedido especial y contó cómo es el vínculo que fueron construyendo: "Teneme paciencia Martitegui, cariños y besos. Igual le estoy encontrando la vuelta, está siendo copado conmigo, me tira una oración o se ríe de mis chistes", concluyó.
Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef Celebrity
El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity también dejó una inesperada revelación de Wanda Nara sobre Maxi López. La conductora recordó lo que ocurría durante la edición anterior, cuando ella participaba del reality, y contó un secreto que hasta ese momento había mantenido en reserva.
"El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí", reveló Wanda frente a los participantes. Y agregó: "Lo puedo contar porque ya terminó el programa".
La confesión provocó una inmediata reacción de Pablo Giralt, quien ironizó sobre la decisión de la conductora de revelar aquella información: "Ah, una tumba vos", lanzó el relator y actual participante del certamen.
Wanda se tomó el comentario con humor y aprovechó la situación para bromear con la posibilidad de conseguir información del grupo de WhatsApp que comparten los integrantes de esta temporada.
"No dije nada durante la competencia. Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots", afirmó.
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