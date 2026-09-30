Marta Fort reveló cómo atravesó su debut en MasterChef Celebrity: "Un desafío difícil"

El particular pedido de Marta Fort a Germán Martitegui

Durante su balance sobre la experiencia, la hija de Ricardo Fort también se refirió a Germán Martitegui, uno de los integrantes del jurado, quien se mostró exigente con ella durante la competencia.

Con humor, Marta le hizo un pedido especial y contó cómo es el vínculo que fueron construyendo: "Teneme paciencia Martitegui, cariños y besos. Igual le estoy encontrando la vuelta, está siendo copado conmigo, me tira una oración o se ríe de mis chistes", concluyó.

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef Celebrity

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity también dejó una inesperada revelación de Wanda Nara sobre Maxi López. La conductora recordó lo que ocurría durante la edición anterior, cuando ella participaba del reality, y contó un secreto que hasta ese momento había mantenido en reserva.

"El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí", reveló Wanda frente a los participantes. Y agregó: "Lo puedo contar porque ya terminó el programa".

La confesión provocó una inmediata reacción de Pablo Giralt, quien ironizó sobre la decisión de la conductora de revelar aquella información: "Ah, una tumba vos", lanzó el relator y actual participante del certamen.

Wanda se tomó el comentario con humor y aprovechó la situación para bromear con la posibilidad de conseguir información del grupo de WhatsApp que comparten los integrantes de esta temporada.

"No dije nada durante la competencia. Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots", afirmó.