La felicidad de Lizy Tagliani por un paso clave para su hijo Tati: "Un momento mágico"

"Amamos ser tu familia, mamá y papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá papá jajajjaajaja. Nunca escuche decir tantas veces papá. Un Sebastián Nebot que siempre sonríe y disfruta de esa canción", escribió.

Para cerrar su publicación, Lizy reflexionó sobre el significado que tiene el nuevo documento en la historia de su hijo: "Un DNI que no cambia el camino de tu vida, sino que redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir, tomado de nuestras manos. Te amamos Tati Nebot”.

El difícil momento que atravesó Lizy Tagliani durante la adopción de Tati

Tiempo atrás, Lizy Tagliani recordó el impacto que tuvieron en su vida las acusaciones realizadas por Viviana Canosa y reveló que aquel episodio coincidió con un momento decisivo en el proceso de adopción de Tati.

Al hablar sobre aquellos días, la conductora contó que estaba a punto de recibir la sentencia cuando se desató la polémica.

"Yo tenía la sentencia de adopción el lunes, y el viernes han dicho todas las barbaridades... Ahora leí la demanda y es escalofriante. Es rara la fortaleza que te da un hijo, es única. Porque la verdad, no sé cómo aguanté las atrocidades", expresó en PH, Podemos Hablar (Telefe).

La presencia de Tati, según explicó, fue fundamental para encontrar fuerzas en medio de la situación: "Primero, supongo que porque sabía, estaba convencida, que todo eso era mentira. Y, segundo, me parece que por un hijo. No sé cómo sería la historia si Tati no estaba en nuestra vida".

Lizy también habló del valor que siempre tuvo para ella conservar el buen nombre que heredó de su madre y reconoció cuánto la afectó atravesar públicamente esas acusaciones.

"Yo no tengo grandes riquezas, la riqueza máxima que tenía era la de mi vieja, que es la del nombre y la de andar por el barrio tranquila porque soy el hijo de Tina. Entonces era tan importante para mí que fue un dolor terrible. Pero mi hijo me salvó, mi familia, mi marido... Tenía que demostrarle al público que confiaba, yo seguía trabajando como si nada", relató.

En otro tramo de su testimonio, reveló hasta qué punto llegó la angustia que sintió durante aquellos días: "Yo me quería ir a un edificio, a lo más alto, subirme a la terraza y citar a estas personas a que se acerquen y que digan adelante mío todo o me tiraba. Por mi madre. No sabía cómo, me voy, me subo, que vengan ahí y que lo digan ahí en vivo".

"Hay un momento en que te sentís acorralada. Sabés que es mentira pero no sabés cómo actuar, qué decir, qué no hacer. ¿Qué vas a esperar? Te juro que es lo primero que pensé", agregó.

Además, explicó que una de sus mayores preocupaciones en aquel momento estaba vinculada al futuro de Tati y a que el proceso legal de adopción todavía no había finalizado.

"Pero me daba bronca porque yo le decía a mí marido: 'Te das cuenta que si hoy vos y yo nos morimos, al pibe este no le queda ni siquiera algo material para que se pueda bancar sus estudios, porque no es nuestro hijo oficialmente, legalmente. Vuelve a foja cero por una hijaputez'", lamentó.

Con el paso del tiempo, decidió continuar con las acciones judiciales correspondientes. "Después la llevé adelante de la mejor manera posible y sigo. No me importa que no se hable en la tele, que no se diga, no me importa. Hasta el último día voy a seguir insistiendo para que me paguen por lo que me hicieron, es muy duro".

Finalmente, explicó cómo avanzó el conflicto en la Justicia: "La querella, que fue la penal, ella pagó una multa, Lucas Bertero pidió disculpas y con eso cerrado ahora hacemos la demanda civil. Honestamente, la plata no me importaba nada, pero es lo único que les duele. En las audiencias penales, nadie se presenta y cuando vos reclamás un peso, están todos. Y eso es peor", concluyó Lizy Tagliani.