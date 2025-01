La filosa opinión de Marcelo Polino sobre blanqueo de la China Suárez y Mauro Icardi

En ese sentido, profundizó su pensamiento: “Esas fotos que están divinos los dos y son de cuento, para colmo sacadas las fotos en la casa de los sueños de Wanda. Debe estar con un dolor de estómago y diciendo dios mío qué fue lo que pasó. Es una situación difícil para todos, están muy expuestos y se fueron de rosca en cuanto a divulgar todo el tiempo cosas, es demasiado”.

“Wanda había encontrado un lindo perfil de conductora y niveles de audiencia buenos con lo que hizo y esto embarra un poco todo. Que la leche, la hamburguesa, todo esto embarra un poco ese camino que ella venía haciendo pero también del otro lado ver a la mujer que arruinó tu matrimonio que está abrazada a tu marido y en la casa de tus sueños debe ser un bajón”, manifestó Marcelo.

Y agregó: “Yo a la China la conocí cuando tenía 10 años haciendo una novela en canal 9 que me habían contratado. Ella siempre fue una chica muy pispireta y yo me relacionaba con la madre en realidad. Se metía en todas las conversaciones y siempre fue muy contestadora, tenía pico. Ella me había contado cosas sobretodo cuando se separó de Vicuña y luego vino el Wanda Gate y ahí me clavó el visto y yo me enojé”.

“Después pasó el tiempo y ella me escribió así que todo bien, cuando la vea le daré un abrazo porque es una relación de toda la vida. Ella es una mujer que vive con mucha libertad y no le importa el que dirán con su forma de vivir. Ella no tiene que explicarle nada a nadie, ella llega al encuentro con Mauro soltera. Y hay una mirada machista también en esto porque quedan dos mujeres malísimas luchando por un hombre y no es así. No creo que la China sea el eje del mal”, concluyó contundente Polino.