La frase que empezó a sonar fuerte en el rap argentino

El single se inscribe en una etapa de continuidad creativa para Lil Troca, que viene sosteniendo una producción constante y una identidad bien definida. La canción funciona como una declaración breve y contundente, con una letra que gira en torno al cierre de etapas, el desencanto y la decisión de seguir adelante, ejes que atraviesan buena parte del rap contemporáneo y que aquí aparecen abordados desde una mirada personal.