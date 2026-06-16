La fuerte acusación de un exparticipante contra el programa de Guido Kaczka

Enojo

En ese mismo sentido, el exparticipante aseguró que la situación lo hizo sentirse apurado y desordenado en un momento clave de su carrera artística. "Dije 'si me van a atender así a las corridas'", recordó sobre su reacción ante la convocatoria de último momento, una situación que, según él, influyó en la forma en la que vivió toda la experiencia dentro del programa.

Otro de los puntos que más cuestionó fue la imposibilidad de elegir la canción con la que debía presentarse, algo que consideró determinante para cualquier artista en una competencia musical. "No pude elegir qué cantar", sostuvo Fontana, dejando en claro que esa decisión terminó afectando su comodidad y su desempeño en el escenario.

Pese a sus críticas, el cantante aclaró que decidió hacer público su testimonio no solo como un descargo personal, sino también como una advertencia hacia otros artistas emergentes que buscan oportunidades en este tipo de formatos televisivos.

"Esto más que nada en contra de la producción, pero lo hice con la idea de avivarnos entre los artistas emergentes e independientes que estamos en toda esa máquina y en ese mundo y queremos aprovechar esos momentos", explicó, subrayando que su intención fue visibilizar ciertas prácticas que, según él, pueden repetirse en la industria.

Finalmente, resumió el impacto emocional que le dejó su paso por el ciclo con una frase contundente que sintetiza su malestar: "Pasan estas cosas que te desarman".

La palabra de Jimena Barón