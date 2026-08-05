La tajante decisión de Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui
Luego de quedar en el centro de la polémica por la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta dialogó con Intrusos y contó cómo está viviendo la situación.
Los rumores que comenzaron a circular tras la separación de Luck Ra y La Joaqui terminaron colocando a Tuli Acosta en el centro de la polémica. Frente a las versiones que la señalaban como una supuesta tercera en discordia, la artista decidió enfrentar las especulaciones y dio una entrevista, donde explicó cómo impactó esta situación en su vida.
Lejos de alimentar el escándalo, la cantante contó que eligió apartarse de todo el ruido mediático apenas comenzaron las repercusiones. "Cuando empezó todo esto bloqueé el celular y me puse a concentrarme en la realidad", reveló a Intrusos (América) al explicar cómo intentó preservar su tranquilidad.
Sin embargo, reconoció que la estrategia no fue suficiente para evitar el daño emocional que le provocaron los comentarios. "Intenté que los rumores pasen, pero me están lastimando", confesó.
Su respuesta sobre Luck Ra
Durante la charla también le consultaron si existía algo más que una amistad con Luck Ra, una de las versiones que más fuerza tomó desde que se confirmó la ruptura del cantante con La Joaqui. Sin rodeos, Tuli respondió: "Con Luck Ra hablamos, somos amigos".
Acto seguido, también hizo referencia al presente que atraviesan ambos músicos después de ponerle punto final a la relación. "Están sufriendo por igual. Están atravesando un duelo", aseguró, dejando en claro que, según su mirada, los dos están enfocados en sobrellevar la separación.
Antes de terminar la entrevista, la artista también descartó estar iniciando un romance con otra persona. Ante la consulta sobre su presente sentimental fue contundente: "No, a nadie, estoy tranquila".
De esta manera, Tuli Acosta buscó cerrar las especulaciones que surgieron en los últimos días y despegarse de las versiones que la vinculan con la separación de Luck Ra y La Joaqui, una polémica que sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.
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