La tajante decisión de Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Antes de terminar la entrevista, la artista también descartó estar iniciando un romance con otra persona. Ante la consulta sobre su presente sentimental fue contundente: "No, a nadie, estoy tranquila".

De esta manera, Tuli Acosta buscó cerrar las especulaciones que surgieron en los últimos días y despegarse de las versiones que la vinculan con la separación de Luck Ra y La Joaqui, una polémica que sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.