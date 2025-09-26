La fuerte confesión de una participante de La Voz Argentina a Nico Occhiato: "Es un secreto..."

Juliana Gattas, con humor, advirtió: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. La respuesta de Occhiato no tardó en llegar: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. El intercambio provocó carcajadas generalizadas y un clima cada vez más descontracturado en el estudio.

La escena cerró con el propio Occhiato sintetizando el desborde de risas: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”. Una confesión susurrada al oído, un pacto de silencio y un jurado tentado bastaron para que la noche de La Voz Argentina terminara convertida en uno de los momentos más comentados del programa.