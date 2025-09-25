Qué pasa con La Voz Argentina hoy jueves en Telefe: hora y etapa
El reality de canto viene sufriendo diferentes cambios de programación, que generan entre malestar y dudas entre los habituales seguidores.
Con la competencia de canto entrando en la recta final, los seguidores de La Voz Argentina se encuentran más atentos que nunca, en especial por los constantes cambios en la programación de Telefe que siguen generando frustración y confusión sobre los días de emisión del programa.
El ciclo conducido por Nicolás Occhiato no salió al aire en varias ocasiones en las últimas semanas debido a las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores, así como las elecciones en la provincia de Buenos Aires; además de otras cuestiones estratégicas del canal.
Aunque el programa había extendido sus emisiones a seis días semanales (de domingo a viernes), los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality ya no se emite en todas las noches esperadas, sino que pasó a tener aire de lunes a jueves. Esta situación ha generado incertidumbre sobre la programación.
Esta semana, el equipo de Miranda! tuvo su "Tercer Round" el martes, luego de que el lunes lo hiciera el Team Luck Ra; y tras la suspensión de la gala del miércoles por el partido de River, este jueves La Voz Argentina regresa en su horario habitual para las presentaciones de los participantes de Soledad Pastorutti, para darle fin a esta etapa.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Tercer Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario