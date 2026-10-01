La fuerte interna familiar entre Ulises Bueno y Magui Olave: la decisión que sorprendió a todos

“El vínculo familiar nunca se va a cortar”, aseguró.

Además, el 25 de septiembre, Olave reconoció que actualmente cada uno se encuentra atravesando una etapa profesional diferente, aunque evitó presentar esa situación como el final de su relación personal.

“Hoy los caminos son diferentes, está bueno aceptar eso y saber respetar las decisiones y siempre querer lo mejor para el otro”, expresó.

Qué habría provocado el alejamiento entre Magui Olave y Ulises Bueno

Con el paso de los días comenzaron a conocerse versiones sobre lo que habría ocurrido antes de la salida de Magui Olave de Almenara Network. Según la información difundida por Juan Etchegoyen, las diferencias profesionales habrían ido creciendo hasta volver insostenible la continuidad de la cantante dentro de la productora.

Uno de los puntos centrales del supuesto conflicto estaría relacionado con Valentina Márquez, otra de las artistas vinculadas a Almenara. De acuerdo con esta versión, Magui habría considerado que Ulises Bueno priorizaba la carrera de Márquez por encima de la suya.

Olave habría sentido que tanto su trayectoria como su capacidad de convocatoria dentro del cuarteto no estaban recibiendo el lugar que esperaba dentro de la estructura de trabajo. Esa situación habría generado un creciente malestar hasta desembocar finalmente en su alejamiento.

En medio de ese contexto, la cantante realizó una publicación que llamó la atención por el momento en el que apareció. Sin mencionar a sus primos ni referirse directamente a la desvinculación, escribió: “La vida tiene una curiosa forma de guiarnos”.

En el mismo mensaje también reflexionó sobre los cambios y las nuevas etapas: “aunque los cambios duelan y la incertidumbre asuste, cada final abre la puerta a un comienzo”.

Sus palabras fueron interpretadas en medio de las versiones sobre su salida, aunque la propia artista evitó asociarlas públicamente a una pelea con Ulises y Flavio Bueno.

La postura de Magui Olave sobre su familia

Más allá de las especulaciones alrededor de las razones que provocaron el final de la relación laboral, Magui volvió a mostrarse conciliadora cuando habló del vínculo personal que mantiene con sus primos.

“Siempre que uno comparte el trabajo con la familia se comparte todo”, reconoció al referirse a la experiencia de haber desarrollado su carrera dentro de un proyecto encabezado por integrantes de su propia familia.

De esta manera, la cantante buscó dejar en claro que una separación profesional no necesariamente implica una ruptura del vínculo personal. Sus declaraciones públicas estuvieron orientadas a preservar la relación familiar pese a que cada uno haya decidido continuar por caminos diferentes dentro de la música.

Hasta el momento, lo confirmado es que Magui Olave dejó Almenara Network después de dos años y retomó su carrera como artista independiente. En cambio, la versión que señala diferencias por el lugar que ocupaba Valentina Márquez dentro de la productora fue difundida por Juan Etchegoyen a partir de información que atribuyó a fuentes cercanas.

Mientras las versiones sobre la interna continúan circulando, Olave eligió no profundizar públicamente en un supuesto enfrentamiento y sostuvo que, independientemente de las decisiones laborales, el vínculo familiar con Ulises y Flavio Bueno permanece.