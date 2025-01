La fuerte reacción de la China Suárez ante su entorno por el rumor de embarazo

“A Eugenia le parecería que todo esto ha llegado a un nivel de locura total con todo lo que se dice y que todo tiene un límite”, enfatizó Etchegoyen, y añadió: “Sus hijos y esta situación del embarazo sentiría que es algo muy íntimo y que le afecta. Incluso me cuentan que estaría seriamente evaluando ir a la Justicia”.

china embarazo rumor.mp4

Y concluyó: “Ella se sentiría hostigada por la prensa y por la ex pareja de su novio Mauro Icardi, o sea Wanda Nara. Es más, voy a decir algo que no iba a decir. A mi me dicen que no descarte que este rumor de embarazo lo haya provocado Wanda escribiéndole a algún que otro periodista”.

“La China desmintió este rumor y, además, dijo que se miente constantemente sobre ella. También atacó contra Yanina Latorre, que dice que es quien más habla”, dijo May Martorelli en Arriba Argentinos, y sumó: “Muestra el tatuaje como prueba y la panza chata”.

mauro icardi china suarez

El primer beso de la China Suárez y Mauro Icardi: “Mi Monchita”

En medio del escándalo mediático que supone la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado al posterior blanqueo de la relación entre el delantero del Galatasaray y La China Suarez, la actriz y el futbolista mostraron la pasión que los une con apasionados besos en la piscina y en el parque de la casa de la actriz. “Mi Monchita”, escribió Icardi al lado del carrete de fotografías que los muestra divertidos adentro del agua y abrazados frente a la cámara.

Cabe recordar que ese apodo es polémico para el trío conformado por Wanda, Mauro y la actriz, ya que luego de que el jugador la engañara a la mediática con la China, en los siguientes mensajes con su mujer se refería de esa manera despectiva a Suárez. Pero el tiempo pasó, y ahora la flamante pareja puede bromear al respecto.

En la tarde de este jueves, Eugenia entró en un paréntesis de paz al reencontrarse con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, quienes estaban de vacaciones con sus respectivos padres. Mientras Rufina pasó unos días con Nicolás Cabré y su novia Rocío Pardo en la Costa Atlántica, Magnolia y Amancio estuvieron con Benjamín Vicuña en Chile. Ahora, los tres menores se reencontraron con su madre en Buenos Aires, quien los recibió con una tarde de pileta, imprescindible para capear la corriente ola de calor.