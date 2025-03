La fuerte revelación que hizo Donato De Santis: "Acoso"

Donato De Santis, reconocido chef y figura de la gastronomía argentina, compartió una profunda experiencia personal que vivió en su juventud, un relato que revela no solo los desafíos que enfrentó, sino también su filosofía de vida. En una reciente entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, De Santis recordó sus primeros días en los Estados Unidos, cuando comenzó a trabajar en una cocina. "Cuando era joven en Estados Unidos, trabajaba en una cocina, en mis comienzos, y viví una situación que me obligó a poner unos límites a lo que estaba sucediendo", relató.