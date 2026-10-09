La fulminante frase con que Ivana Icardi celebró el divorcio de Wanda Nara y su hermano: "El bicho ya no..."

"Hoy es un buen día", así celebró la China Suárez el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras la confirmación del divorcio definitivo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán, la China Suárez celebró la noticia en sus redes sociales. La actriz publicó un video bailando la canción “COMPA COLETO” desde la casa donde vive con el futbolista, acompañado por frases como “Cuando miras a tu novio” y “Hoy es un buen día”, en clara sintonía con la alegría del delantero por el fin del trámite judicial.