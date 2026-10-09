La fulminante frase con que Ivana Icardi celebró el divorcio de Wanda Nara y su hermano: "El bicho ya no..."
La hermana de Mauro Icardi no dudó en expresarse en redes sociales luego de que la Justicia italiana disolviera la polémica unión marital.
Tras la oficialización del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la interna familiar sumó un nuevo capítulo en la televisión europea. Ivana Icardi, hermana del delantero argentino, volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de emitir contundentes declaraciones sobre la expareja de su hermano.
Actualmente, Ivana se encuentra concursando en la tercera edición de Supervivientes All Stars, la versión española del célebre formato de competencia física y convivencia transmitido por Telecinco. Fue durante el momento de votación en "la palapa" donde mantuvo un intercambio directo con el conductor del ciclo, Jorge Javier Vázquez.
Al ser consultada sobre su vínculo con la empresaria e influencer, la participante interrumpió el momento para corregir al presentador y dejó clara su postura respecto a la separación: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”, sentenció sin rodeos ante la mirada del equipo de producción y el público presente.
El guiño de Ivana Icardi a la China Suárez
Lejos de limitar su intervención al distanciamiento con la conductora argentina, Ivana aprovechó la pantalla para enviarle un afectuoso saludo a la actriz Eugenia "la China" Suárez, reafirmando públicamente su afinidad con la actual pareja de su hermano.
Durante la transmisión, la mediática se dirigió a las cámaras para enviarle un beso y destacar el buen vínculo que mantiene con la actriz en esta nueva etapa familiar, calificándola abiertamente como su nueva cuñada: "Le mando un beso a la China Suárez, que es mi guapísima nueva cuñada y nos está viendo, por cierto".
"Hoy es un buen día", así celebró la China Suárez el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi
Tras la confirmación del divorcio definitivo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán, la China Suárez celebró la noticia en sus redes sociales. La actriz publicó un video bailando la canción “COMPA COLETO” desde la casa donde vive con el futbolista, acompañado por frases como “Cuando miras a tu novio” y “Hoy es un buen día”, en clara sintonía con la alegría del delantero por el fin del trámite judicial.
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