"La habitación de al lado": Pedro Almodóvar desafía la muerte y profundiza sobre la vida en su nueva película

Por distintas cuestiones personales e íntimas, me resulta muy difícil escribir esta reseña sin emocionarme, al igual que me resultó difícil ver "La habitación de al lado", la nueva película de Pedro Almodóvar. A pesar de que no soy fanática de su cine (no niego que sea un buen director, solamente que su cine me parece bastante intenso), con su nuevo largometraje, el cual está completamente hecho en inglés, este creador sensibilizó lo más profundo de mi corazón.