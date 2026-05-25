HBO Max: la interesante película dirigida por Christopher Nolan que tiene a Hugh Jackman como protagonista

De qué trata El Gran Truco

La historia se desarrolla a finales del siglo XIX y sigue a dos jóvenes magos que comienzan siendo amigos y compañeros dentro del mundo del ilusionismo. Sin embargo, un accidente trágico cambia completamente la relación entre ambos y da inicio a una rivalidad obsesiva que crece con el paso de los años. Cada uno intentará superar al otro con trucos cada vez más peligrosos y sorprendentes.