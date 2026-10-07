La hija de Gastón Pauls sorprendió con su nuevo tatuaje y reveló quién está detrás

Cherri fue quien comunicó la triste noticia y le dedicó unas sentidas palabras a su compañera: “Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja”. Muna también recordó a la perra y compartió un mensaje relacionado con las caminatas que habían compartido. “Gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje”, escribió la cantante.

Por eso, el nuevo tatuaje de Muna adquiere un significado que va mucho más allá de la estética. El número cinco funciona como una pequeña marca visible de un vínculo que permanece en su memoria y como una manera de mantener cerca a Cinco, incluso varios años después de su muerte. La cantante ya tiene otros tatuajes con significados personales y la nueva incorporación sigue esa misma línea. Son diseños pequeños que, detrás de su apariencia sencilla, representan momentos, personas o vínculos importantes para ella.