La hija de Gastón Pauls sorprendió con su nuevo tatuaje y reveló quién está detrás
La cantante mostró el nuevo diseño que eligió para llevar en su piel y explicó el profundo significado que tiene.
Muna Pauls volvió a compartir un detalle de su vida personal con sus seguidores y esta vez fue a través de un nuevo tatuaje. La cantante mostró el diseño que decidió llevar en su antebrazo y, ante la curiosidad que despertó entre quienes la siguen, explicó que detrás del pequeño dibujo se encuentra una historia cargada de recuerdos y emoción.
El tatuaje elegido por Muna es un número cinco. A simple vista, se trata de un diseño sencillo y minimalista, pero para ella tiene un significado muy especial. La joven explicó que decidió tatuárselo en homenaje a Cinco, el perro que la acompañó durante una parte importante de su infancia y que murió en 2021.
“Para todos los que preguntan, me tatué un cinco por él, su nombre era Cinco”, contó Muna al explicar el origen del tatuaje. De esta manera, dejó en claro que la elección del número no fue casual y que representa directamente a una de las mascotas que formó parte de su vida desde pequeña.
Cinco murió en agosto de 2021 y su partida había sido especialmente dolorosa para la cantante. En aquel momento, Muna había utilizado sus redes sociales para despedirlo con un mensaje en el que recordó el vínculo que habían construido a lo largo de los años. “Gracias por tanto compañero, guardián de mis secretos. Te amo cinco, volá alto”, había escrito entonces. Años después, decidió transformar aquel recuerdo en algo permanente y llevar el nombre de su mascota, representado por el número cinco, sobre su piel.
La elección tiene además un contexto particularmente sensible para Muna y su familia. En los últimos días, la cantante y su madre, Agustina Cherri, atravesaron otra pérdida luego de la muerte de Gaia, una de las mascotas de la familia.
Cherri fue quien comunicó la triste noticia y le dedicó unas sentidas palabras a su compañera: “Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja”. Muna también recordó a la perra y compartió un mensaje relacionado con las caminatas que habían compartido. “Gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje”, escribió la cantante.
Por eso, el nuevo tatuaje de Muna adquiere un significado que va mucho más allá de la estética. El número cinco funciona como una pequeña marca visible de un vínculo que permanece en su memoria y como una manera de mantener cerca a Cinco, incluso varios años después de su muerte. La cantante ya tiene otros tatuajes con significados personales y la nueva incorporación sigue esa misma línea. Son diseños pequeños que, detrás de su apariencia sencilla, representan momentos, personas o vínculos importantes para ella.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario