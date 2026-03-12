La hija de Tamara Castro emocionó a Abel Pintos en "Es mi sueño": qué pasó

La devolución técnica se mezcló inevitablemente con el afecto y el respeto por el legado de Tamara Castro. Abel destacó que, más allá del vínculo personal, el desempeño de Malena fue sobresaliente desde un punto de vista objetivo. Sin embargo, hizo hincapié en la dificultad de interpretar una de las piezas más emblemáticas de su madre: “Me gusta mucho cómo cantás. Voy a ir a lo que me conecta con tu pasado. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”, señaló el artista.