La hija de Tamara Castro emocionó a Abel Pintos en "Es mi sueño": qué pasó
Malena hizo una aparición en el programa de Guido Kaczka, emocionó a todos con su talento y se llenó de elogios. Los detalles y la relación con Abel Pintos.
El escenario de “Es mi sueño”, el ciclo conducido por Guido Kaczka, fue testigo de un momento de profunda carga emotiva y valor artístico. Malena Dorado, una joven participante que desplegó su capacidad vocal en el programa, no solo logró asegurar su lugar en el palco, sino que también provocó el reencuentro de una historia que comenzó hace más de dos décadas.
Tras su actuación, Malena tomó la palabra para expresar su gratitud hacia el conductor y el jurado, revelando un vínculo del pasado que involucraba a su familia: “Quiero aprovechar a gradecerles a todos, a Guido también, por la oportunidad. Es una sensación especial porque en mi vida, porque vos conociste a mi mamá y sé que me tuviste en brazos, mi papá me ha hablado de eso”.
La sorpresa fue compartida por Abel Pintos, integrante del jurado, quien reconoció la identidad de la joven. Malena es hija de la recordada y legendaria cantante de folclore Tamara Castro, fallecida años atrás. Pintos, visiblemente afectado por el recuerdo, admitió que había preferido el silencio inicial para no interferir en la evaluación: “Es emocionante para mí, yo no te quería mencionar nada porque no quería condicionar ni mucho menos, pero me emociona mucho verte acá, no te veo justamente desde que te tuve en brazos siendo bebé. Por eso siento verdadera emoción y curiosidad por escucharte cantar”.
La devolución técnica se mezcló inevitablemente con el afecto y el respeto por el legado de Tamara Castro. Abel destacó que, más allá del vínculo personal, el desempeño de Malena fue sobresaliente desde un punto de vista objetivo. Sin embargo, hizo hincapié en la dificultad de interpretar una de las piezas más emblemáticas de su madre: “Me gusta mucho cómo cantás. Voy a ir a lo que me conecta con tu pasado. Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá y sobre todo para quienes tenemos su amor presente escuchándola a menudo. Es muy valiente elegir esta que fue uno de sus himnos”, señaló el artista.
El punto más fuerte de la crítica residió en la capacidad de Malena para distanciarse de la sombra de su progenitora y presentar una propuesta artística original. Pintos valoró el esfuerzo por encontrar una voz propia frente a un estilo tan definido como el de Castro: “Pero sobre todo porque tu mamá tenía un sello muy notable para cantar, para frasear, para decir las cosas. Y vos viniste acá a demostrar que vos tenés el tuyo propio y lo hiciste impresionantemente bien porque no pasaste ni por un segundo por el camino que ella marcó en esta canción”.
Con esta presentación, Malena Dorado no solo honró sus raíces, sino que se posicionó como una artista con identidad firme en la competencia, logrando que el jurado dejara de lado por un momento el análisis técnico para sumergirse en la emoción del recuerdo.
