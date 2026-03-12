Lollapalooza: grilla completa del festival en 2026

lolla 3

Día 3: El cierre con Sabrina Carpenter y Deftones

Para la jornada final del domingo 15 de marzo, el festival propone un cierre de contrastes, uniendo el pop actual de Sabrina Carpenter con la potencia de Deftones. La cuota de rock nacional histórico estará a cargo de los Ratones Paranoicos, en una jornada que también incluye a Doechii, Kygo, Interpol y Ben Böhmer.

El cierre definitivo del festival contará además con:

Música Urbana e Indie: Yami Safdie, Saramalacara, Men I Trust, Viagra Boys y Massacre.

Artistas en Ascenso: BUNT., HorsegiirL, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

Un festival de géneros cruzados

Lo que define a esta edición de 2026 es la convivencia de estilos. El pop, el rock, el indie y la música urbana no solo comparten el mismo predio, sino que se integran en una grilla que busca representar la diversidad de consumos actuales. Con una infraestructura preparada para recibir a multitudes, el Lollapalooza reafirma su posición como uno de los festivales más masivos y relevantes de Latinoamérica.