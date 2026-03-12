Lollapalooza: grilla completa del festival en 2026
Este 13 de marzo el Festival abre sus puertas en el Hipódromo de San Isidro y te contamos, detalle por detalle, cómo será el cronograma.
La cuenta regresiva terminó. Este viernes 13 de marzo, a partir de las 12:30, el Hipódromo de San Isidro abrirá sus puertas para dar inicio a la undécima edición del Lollapalooza en Argentina. El evento, que se extenderá hasta la madrugada del lunes 16 de marzo, promete transformar una vez más el predio bonaerense en el epicentro de la música y la cultura joven de la región.
Con una propuesta que trasciende lo estrictamente sonoro, esta edición número 11 contará con la participación de más de 100 artistas repartidos en diversos escenarios. Además de la música, el festival apuesta por instalaciones visuales y experiencias interactivas que buscan superar la convocatoria del año pasado, la cual rozó las 300.000 personas.
Día 1: El desembarco de Tyler, The Creator y Lorde
La jornada inaugural del viernes estará marcada por una fuerte presencia de sonidos alternativos y vanguardistas. Los nombres principales que encabezan esta fecha son Tyler, The Creator y Lorde, quienes estarán acompañados por una lista heterogénea que incluye a:
-
Escena Internacional: Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis y ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U.
Talento Emergente y Local: Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
Día 2: Del fenómeno Chappel Roan a la energía de Skrillex
El sábado 14 de marzo la grilla se inclina hacia el pop de masas, la electrónica de alto impacto y el regreso de grandes figuras locales. Chappel Roan y Skrillex lideran un día que también contará con la emotividad de Lewis Capaldi y la presencia del argentino Paulo Londra.
El resto del line-up para el segundo día se completa con Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, Amigo de Artistas, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
Día 3: El cierre con Sabrina Carpenter y Deftones
Para la jornada final del domingo 15 de marzo, el festival propone un cierre de contrastes, uniendo el pop actual de Sabrina Carpenter con la potencia de Deftones. La cuota de rock nacional histórico estará a cargo de los Ratones Paranoicos, en una jornada que también incluye a Doechii, Kygo, Interpol y Ben Böhmer.
El cierre definitivo del festival contará además con:
-
Música Urbana e Indie: Yami Safdie, Saramalacara, Men I Trust, Viagra Boys y Massacre.
Artistas en Ascenso: BUNT., HorsegiirL, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.
Un festival de géneros cruzados
Lo que define a esta edición de 2026 es la convivencia de estilos. El pop, el rock, el indie y la música urbana no solo comparten el mismo predio, sino que se integran en una grilla que busca representar la diversidad de consumos actuales. Con una infraestructura preparada para recibir a multitudes, el Lollapalooza reafirma su posición como uno de los festivales más masivos y relevantes de Latinoamérica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario