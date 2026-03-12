Alerta por tormentas y granizo sacude hoy jueves a 7 provincias: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este jueves por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La semana sigue mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza este jueves a zonas de diferentes regiones del país, en al menos siete provincias.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este jueves 12 de marzo a zonas del centro y norte de la Argentina.
En concreto, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza, en la parte central del país; y Formosa, Salta y Jujuy, en el norte.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de varias jornadas con buen clima, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una jornada que podría tener inestabilidad, mientras se mantienen las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, contrario al portal Meteored, el SMN sigue sin prever lluvias, y espera un jueves que sería una jornada que tendría cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas de entre 18 y 26 grados.
