Alerta por tormentas y granizo sacude hoy jueves a 7 provincias: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de varias jornadas con buen clima, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una jornada que podría tener inestabilidad, mientras se mantienen las temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, contrario al portal Meteored, el SMN sigue sin prever lluvias, y espera un jueves que sería una jornada que tendría cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas de entre 18 y 26 grados.