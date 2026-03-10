Margarita Ponce la rompió: quién es la nena de 10 años que hizo bailar a la Mona Jiménez y Joaquín Levinton

"Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz", comentó La Mona Jiménez en su devolución.

"Con tres de los cuatro votos...", empezó a decir Guido Kaczka, el conductor del show, pero Joaquín Levinton lo interrumpió: "Yo voté también".

"Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta", apuntó Kaczka.

"Es mi sueño" es la nueva apuesta de El Trece en el formato concurso de reality show. El programa tiene como diferencia que el jurado puede expresar su parecer sobre los participantes con una palanca desde sus escritorios, que a su vez activan una suerte de "termómetro" en una pantalla.

Para Margarita fue pura onda verde, durante y después de su presentación.