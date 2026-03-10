Margarita Ponce la rompió: quién es la nena de 10 años que hizo bailar a la Mona Jiménez y Joaquín Levinton
Margarita fue al reality de El Trece acompañada por su familia. De la emoción, Joaquín Levinton se olvidó de emitir su voto.
El lunes de esta semana arrancó por la pantalla de El Trece un nuevo reality show, "Es mi sueño", en el que un jurado tendrá el poder de concederle a un participante un premio de $ 100 millones, y quizás el acceso a una carrera en la música. El jurado está compuesto por Jimena Barón, Abel Pintos, Joaquín Levinton y nada menos que la Mona Jiménez
Así fue como Margarita Ponce, de 10 años, se presentó para su debut en el escenario acompañada por sus papás.
"Estoy muy contenta y estoy muy nerviosa", confirmó la nena antes de cantar, pero éste es su sueño, ser una "cantante famosa".
De punta en blanco y con poncho al hombro, Margarita la rompió con su interpretación de "A don Ata", el tema debut de Soledad, y hasta logró que el jurado se sumara a bailar.
Al menos La Mona Jiménez se acordó de votar antes de levantarse, porque Joaquín Levinton fue menos precavido: sintió la buena vibra y avanzó, y se olvidó de cumplir con su deber de jurado primero.
"Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz", comentó La Mona Jiménez en su devolución.
"Con tres de los cuatro votos...", empezó a decir Guido Kaczka, el conductor del show, pero Joaquín Levinton lo interrumpió: "Yo voté también".
"Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta", apuntó Kaczka.
"Es mi sueño" es la nueva apuesta de El Trece en el formato concurso de reality show. El programa tiene como diferencia que el jurado puede expresar su parecer sobre los participantes con una palanca desde sus escritorios, que a su vez activan una suerte de "termómetro" en una pantalla.
Para Margarita fue pura onda verde, durante y después de su presentación.
