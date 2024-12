La hija de Yuyito González habló de los rumores de separación de su mamá y Javier Milei: qué dijo

Durante su última presentación en "El Cantando 2024", Brenda Di Aloy fue consultada por Flor Peña sobre la relación entre Yuyito y Milei. Pero, en vez de dar una respuesta certera, la joven indicó que no sabe mucho del tema y prefirió hacerse a un lado con el fin de no generar más confusión. “Desconozco muy bien lo que pasa. Se que están juntos, estuvo también en la cadena nacional, me enteré en mi streaming. Yo la veo muy contenta a mi mamá. Estimo que están juntos”, comenzó diciendo Brenda.